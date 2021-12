L’Aquila, rinviata la giornata conclusiva dell’evento natalizio per bambini

"Lo spettacolo di giochi per bambine e bambini, previsto per il 30 dicembre all’Emiciclo e inserito nel cartellone degli appuntamenti delle festività 2021-2022 del Comune, è stato rinviato ad altra data".

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Comune dell’Aquila.

“Il decreto legge 221 del 23 dicembre scorso con il quale il Governo ha emanato delle norme restrittive per limitare il diffondersi dell’epidemia da covid 19 - si legge nella nota - da una parte consente a determinate condizioni lo svolgimento di spettacoli all’aperto, dall’altra vieta feste ed eventi “assimilati” che implichino assembramenti. Per cui la Municipalità ha deciso di recuperare l’iniziativa in altra data, che sarà decisa in accordo con la società organizzatrice”.

Tuttavia, quella del 30 dicembre era soltanto la giornata conclusiva del Winter Wonderland, l’evento natalizio dedicato ai bambini con animazione, baby dance e spettacoli di bolle di sapone. Il primo appuntamento, fissato per il 26 dicembre, si è regolarmente svolto alla Villa Comunale, nonostante fosse già in vigore il decreto anti Covid varato dal Governo lo scorso 23 dicembre per arginare la diffusione della variante Omicron.

Come denunciato dal consigliere comunale di Italia Viva Paolo Romano, a chiusura della prima giornata gli organizzatori avevano inoltre invitato tutti i presenti a partecipare alla giornata conclusiva del 30, che soltanto oggi si è ritenuto di rinviare.

“Quando si governa - si legge in un post pubblicato su Facebook la sera del 26 dicembre da Paolo Romano - si hanno più responsabilità degli altri, dovrebbe essere scontato, pare non sia così. I contagi sono in netta risalita, le scuole fanno fatica a gestire le attività con i casi positivi, la fila di macchine verso il Dante Labs non mi stupirei fosse visibile dal satellite e persino il Consiglio regionale, a causa di alcuni contagi, si riunirà solo previo tampone dei dipendenti e in modalità mista per chi avrà difficoltà a essere presente. In questo clima che della spensieratezza natalizia ha purtroppo ancora poco, il Comune che fa? Organizza un evento alla Villa Comunale dedicato ai bambini, il Winter Wonderland. “È incredibile, proprio i bambini”, penserete voi; “Lo annulleranno come fatto in altre città per gli eventi all’aperto”, obietterete. Non sarebbe tra l’altro giusto per tutti coloro che dopo il decreto del governo hanno nuovamente dovuto rimodulare il loro lavoro. Ma non è successo nulla di tutto questo, e l’evento si è svolto oggi regolarmente. Chiaramente il pubblico presente era esiguo anche a causa della pioggia, ma non si può che essere preoccupati per la mancanza di responsabilità che ha questo centrodestra verso la città che governa. Un senso di responsabilità che in primis non ha il sindaco anche e soprattutto quando si parla di salute; pur avendo egli stesso contratto il virus fa deliberatamente e continuamente passare il messaggio distorto che il Covid non ferma le attività individuali, come se fosse scontato per tutti contrarre la malattia e non avere sintomi. È tutto pazzesco, tutto”.