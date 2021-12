Regione, la maratona per l'approvazione del bilancio. Arrivato il parere dei revisori dei conti, Liris: "Certificato il buon lavoro svolto". Paolucci: "Manca piano di rientro, bilancio illegittimo"

"Ringrazio il dottor Mario Del Vecchio, la dottoressa Lucia Romano e il dottor Angiolino Di Francesco, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo, che hanno espresso parere favorevole al bilancio di previsione 2022-2024, che con la struttura dell'ente abbiamo perfezionato, non senza difficoltà dopo l'ormai nota sentenza della Corte Costituzionale, approvato in Giunta e che oggi approda all'esame del Consiglio regionale".

Parole dell'assessore al Bilancio Guido Liris che commenta positivamente la redazione dei revisori, arrivata nella prima mattinata di oggi, e annuncia un emendamento di maggioranza "di cui sono promotore, contenente il completamento di alcune poste in bilancio per il cofinanziamento di fondi europei destinati ad agricoltura, sociale, cultura, diritto allo studio, protezione civile e altro ancora".

Con il parere dei revisori, può iniziare la lunga maratona per l'approvazione del documento che dovrà arrivare entro la mezzanotte per evitare l'esercizio provvisorio fino ad aprile; il Consiglio regionale è convocato alle 15.

"Si certifica di fatto il buon lavoro svolto nella stesura del documento contabile, dove, nonostante i pesanti tagli, le ingenti spese per fronteggiare l'emergenza sanitaria ma, soprattutto, il fatto che i tempi di rientro dal debito strutturale siano stati dimezzati, non sono previste riduzioni nell'erogazione dei servizi", aggiunge Liris.

L'organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nella sostanziale osservanza delle norme di legge, aggiunge Liris, "rilevando la sostanziale congruità e attendibilità contabile delle previsioni di competenza del bilancio, salvo quanto osservato in ordine al nuovo piano di rientro del disavanzo di amministrazione. L'attenzione dovrà ora essere tutta rivolta ad un costante monitoraggio della spesa, lo avevamo già previsto e lo ribadiamo alla luce delle considerazioni dei revisori, che - conclude l'assessore - nella relazione ci invitano proprio ad un attento e costante monitoraggio delle entrate e ad adottare un piano di rientro nel rispetto della normativa vigente e della decisione della Corte Costituzionale e, se necessario, ad apportare con tempestività le dovute modifiche al bilancio di previsione 2022-2024 al fine di garantire il mantenimento del rispetto degli equilibri di bilancio".

Di tutt'altro avviso il capogruppo del Pd Silvio Paolucci, già assessore al Bilancio nella passata legislatura: "Il parere dei revisori conferma ciò che stiamo dicendo da giorni: il bilancio, con questo parere, è a nostro avviso illegittimo poiché, e lo sottolineano i revisori, manca il piano di rientro. In più, il collegio scrive di non avere elementi sufficienti per poter consapevolmente dare il suo parere in merito alla congruità degli stanziamenti. Lo abbiamo detto e ripetuto: l'incapacità di questa Giunta 'lenta' ha portato il Consiglio regionale ad avere il parere l'ultimo giorno utile, senza - ed è la prima volta che accade - aver potuto discutere il provvedimento all'interno delle Commissioni".

Le opposizioni continuano, dunque, a sottolineare l'illegittimità del procedimento.

Non solo: "Continuiamo a denunciare che la Giunta ha cannibalizzato ben 41 milioni di euro di scadenze di cartolarizzazioni; hanno cancellato la norma sul taglio delle tasse; hanno prodotto un disavanzo monstre sulla sanità, abbattendo la soglia dei 100 milioni di saldo sulla mobilità con migliaia di abruzzesi costretti a curarsi fuori regione; hanno operato tagli ai trasporti e al diritto allo studio", l'affondo di Paolucci. "E' il risultato di tre anni di governo della Giunta Marsilio; lotteremo ancora, in queste ore, ma i revisori non possono che sottolineare ciò che avevamo detto fin dall'inizio: manca il piano di rientro, ed è un fatto essenziale per le norme statali per poter procedere all'approvazione del bilancio".