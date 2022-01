Biondi 'ricuce' con CasaPound: L'Aquila sociale aderisce a Fratelli d'Italia

Poco più di due mesi fa, soffermandoci sulla distanza - sempre più accentuata - tra sovranisti e moderati che, da tempo, tormenta il centrodestra italiano [qui], con i rapporti, consolidati, che Lega e Fratelli d'Italia intrattengono con movimenti di ispirazione fascista ad imbarazzare 'pezzi' importanti della coalizione tradizionalmente intesa, scrivevamo che non si poteva escludere la candidatura di esponenti di CasaPound alle amministrative dell'Aquila in qualche lista di centrodestra.

D'altra parte, all'indomani dell'ennesimo flop elettorale, alle europee del 2019, il partito della 'tartaruga frecciata' ha deciso di non presentarsi più alle elezioni con le sue liste e il suo simbolo: tuttavia, alcuni esponenti del movimento si sono candidati tra le fila del centrodestra alle ultime amministrative, a Milano come a Roma e non solo. Ed in alcuni casi sono stati anche eletti.

Ebbene, ciò che scrivevamo trova oggi conferma.

Non è un mistero che il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, sia stato per anni esponente di CasaPound, almeno fino a qualche mese prima delle elezioni che, nel giugno 2017, l'avrebbero incoronato primo cittadino. Anzi, Biondi doveva candidarsi proprio con CasaPound: a seguito di un’indiscrezione del nostro giornale, nell'agosto 2016 rilasciò un'intervista ad AbruzzoWeb confermando che sì, c'erano stati "incontri e contatti a Roma con Gianluca Iannone, che mi ha chiesto la disponibilità che io ho dato". Biondi non la citò mai, ma lasciò intendere che a suo sostegno si sarebbe schierata anche Forza Nuova.

Sappiamo come è andata: Biondi è riuscito a strappare la candidatura a sindaco della coalizione rompendo con CasaPound che la prese piuttosto male, tanto da presentare una sua candidata, Claudia Pagliariccio.

Il tempo, però, rimargina le ferite.

Il comitato cittadino L’Aquila Sociale ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia; Claudia Pagliariccio, oggi responsabile del laboratorio politico-culturale, "ha scelto di condividere e sostenere il percorso avviato sul territorio dal partito presieduto da Giorgia Meloni iscrivendosi nell’ambito della campagna di tesseramento 2021" si legge in una nota.

"Aderisco al progetto politico di Fratelli d’Italia - ha spiegato – con l’obiettivo di mettermi a disposizione per contribuire a radicare sul territorio l’unico partito che, anche a livello nazionale, è attualmente aperto a recepire le istanze identitarie e sociali a noi care. Ringrazio il commissario provinciale, Pierluigi Biondi, per aver accettato la mia proposta di adesione e il portavoce comunale, Michele Malafoglia, per l’immediata disponibilità mostrata a collaborare per il bene della città".

L'Aquila sociale fa riferimento diretto a CasaPound.

"L’entusiasmo, l’energia e l’esperienza maturata in anni di militanza rappresentano un valore aggiunto per il partito che potrà contare sulle conoscenze e le competenze acquisite da Claudia Pagliariccio, oltre che in ambito lavorativo e imprenditoriale, anche in quello sociale e pedagogico. Sensibilità che arricchiscono la famiglia di Fratelli d’Italia, da sempre vicina alle istanze dei cittadini e impegnata nell’individuare soluzioni ai loro problemi" hanno dichiarato Pierluigi Biondi, che è coordinatore provinciale di FdI oltre che sindaco della città, e il portavoce comunale Michele Malafoglia.

Si allarga, insomma, l'ampia coalizione di centrodestra che, alle amministrative, andrà da CasaPound ai moderati di Forza Italia e fino a Progetta, la compagine politica lanciata da Rinaldo Tordera.