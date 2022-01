San Salvatore, Pezzopane: "Clinica neurologica e stroke unit ridimensionati"

"L’ospedale San Salvatore dell'Aquila è sempre più avvolto da una cortina fumogena, mentre accadono cose che non dovrebbero accadere. Mi vengono continuamente segnalate situazioni di riduzione della portata strategica del nosocomio. A che gioco sta giocando la regione? Come il sindaco intende tutelare gli interessi della città e del comprensorio?".

A chiederselo è la deputata dem Stefania Pezzopane.

"Il Pnrr si occupa di sanità - sottolinea Pezzopane - prevede importanti innovazioni sia nella organizzazione degli ospedali che della medicina territoriale. Ma nessuno se ne occupa, amministratori regionali e comunali sono distratti dalla gestione del potere sanitario piuttosto che dal rafforzamento dei presidi strategici. D’altronde, manca una dimensione strategica e tutto è ridotto alla trattativa su nomine e primariati".

Eclatante è il caso della clinica neurologica e della stroke unit: "ringrazio l’associazione “Alice” per aver lanciato l’allarme. Finalmente è stato possibile ottenere lo spostamento della Stroke Unit al primo piano dove c’è un miglior collegamento con le diagnostiche il Pronto Soccorso e la Rianimazione. Ma restano numerose criticità:

lo spazio assegnato è comunque esiguo: solo 3 stanze per tutto il reparto con 8 posti letto che dovrebbero essere adibiti a Stroke Unit (numero minimo per una Stroke Unit di secondo livello, requisito indispensabile per essere Hub della rete Stroke, come confermato dal DGR 463/2021). Da rilevare che tali stanze dopo la ristrutturazione si sono ridotte di superficie e comunque non sono sufficienti per garantire 9 mq di spazio per ciascun posto letto, come previsto dai criteri strutturali per le Unità di Terapia Semintensiva;

per essere classificata come Stroke Unit di secondo livello nell’ambito della stessa ASL, con dotazione di 9 Neurologi grazie alla classificazione della Stroke Unit come Unità di secondo livello; da circa 4 anni la Clinica Neurologica dell’Aquila funge da supporto all’attività di terapia con MRgFUS, una tecnica avanzatissima di terapia del tremore e del Morbo di Parkinson effettuata dalla Neuroradiologia dell’Aquila, uno dei 5 centri operanti in Italia e comunque il più attivo nel recente passato. Si trattano pazienti provenienti da tutta Italia e anche da fuori i confini. E’ gravemente limitante, oltre che concretamente difficile da attuare, ricoverare 2 pazienti con tremore essenziale o Parkinson utilizzando 2 posti letto che sarebbero comunque collocati vicino a quelli di StrokeUnit. È quindi assolutamente necessaria l’assegnazione di una attigua stanza di degenza con 2 posti letto e il ripristino della dotazione di 12 posti letto+ 1 di Day-Hospital".

Penso che il direttore generale e gli amministratori regionali "non possano che rimettere a posto le cose", conclude Pezzopane, "favorendo un servizio di eccellenza del nostro ospedale. Se ciò non accadrà in tempi brevi, Presidente della Regione, assessori regionali e Sindaco risponderanno sotto la loro diretta responsabilità dell’ennesimo impoverimento della nostra prestigiosa struttura ospedaliera".