Elezioni: Potere al Popolo, Rifondazione comunista e EuroStop lavorano a "percorso comune"

Si è svolto presso il Circolo ARCI Querencia dell'Aquila un incontro politico al quale hanno partecipato aderenti a Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista, EuroStop e anche alcuni tra coloro che avevano dato vita alla Coalizione Sociale nella scorsa tornata elettorale.

"E' stata una occasione utile per discutere e analizzare argomenti importanti come la manovra economica del Governo Draghi, giudicata assolutamente incapace di venire incontro ai settori popolari più svantaggiati e già penalizzati da precedenti manovre economiche", viene spiegato in una nota. "Il COVID infatti ha solo accelerato quei processi di ristrutturazione che si perpetuano da decenni, ad esclusivo vantaggio del grande capitale finanziario transnazionale".

Anche le prossime elezioni comunali all'Aquila sono state naturalmente al centro della discussione. "Una posizione condivisa è stata quella di verificare la possibilità di costruire un percorso comune, allargato anche a coloro che condividano uguali contenuti e obiettivi, in vista delle elezioni di primavera".

Proprio per discutere e approfondire questi temi si organizzeranno altri momenti di incontro e discussione subito dopo le festività.