Impianti Ovindoli, Angelosante contro la decisione del Tar: “Stiamo studiando soluzioni alternative, batteremo gli integralisti con le loro stesse armi"

“Il Tar ha bocciato il progetto dei nuovi impianti da sci a Ovindoli, nella Valle delle lenzuola, nel Parco del Sirente-Velino, per tutelare la vipera Ursini “.

Il consigliere regionale Simone Angelosante, capogruppo in regione di Valore Abruzzo, già sindaco di Ovindoli e tra i promotori del progetto, si scaglia contro la sentenza del Tar dell’Aquila che ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli per i nuovi impianti da sci e relative piste rilevando l’inattendibilità del parere di valutazione di incidenza ambientale e e l’incompatibilità del progetto con la tutela ambientale dell’area e la salvaguardia di alcune rarissime specie animali presenti, come la Vipera ursini.

“L’inizio dei lavori - sottolinea Angelosante - era previsto per la primavera, parliamo di un progetto del 2016 che prevede come primo lotto la realizzazione di tre nuovi impianti di risalita di ultima generazione e sette nuove piste da sci. Le sentenze si rispettano, ma noi non ci arrendiamo e non permetteremo che i fondi vengano destinati altrove. Inoltre, sarebbe una mazzata per il settore turistico e per l’indotto che il nostro territorio“.

“Per i giudici - prosegue il consigliere si tratta di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio. Rispettiamo, ovviamente, la sentenza del TAR che blocca gli impianti nuovi di Ovindoli, ma non ci arrendiamo e non la daremo vinta e non permetteremo che i finanziamenti prendano altre strade”. Angelosante sottolinea inoltre come in Regione si stiano già studiando “soluzioni alternative rapide che incrementino la qualità e la quantità del turismo dello sci in quota”, arrivando a definire integralisti gli ambientalisti che hanno presentato ricorso al Tar. “Batteremo gli integralisti con le loro stesse armi. Perdere una battaglia non significa perdere la guerra.“ conclude il capogruppo di Valore Abruzzo.