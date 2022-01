L'Aquila: nuova biglietteria al terminal pronta a fine mese

"I lavori per la nuova biglietteria per l’utenza dell’Azienda per la mobilità aquilana e per quella della società di Trasporto unico abruzzese al terminal di Collemaggio inizieranno lunedì e saranno conclusi in venti giorni".

A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

"Ci sono stati dei ritardi dovuti alla revisione degli allacci per i servizi igienici e degli slittamenti decisi per non compromettere l’utilizzo del mega-parcheggio durante le festività, ma finalmente ci siamo e ci scusiamo con gli utenti anche per responsabilità non nostre", aggiunge il sindaco.

"La vera novità, comunque, è che a interessarsi del terminal e dei pendolari aquilani sia il consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci. Lo stesso che da capo di gabinetto dell’ex sindaco Massimo Cialente non si è accorto che il terminal stava sprofondando nel degrado più totale, che non venivano rispettate le condizioni contrattuali che hanno portato alla revoca della concessione, e che non venivano rispettate le scadenze delle revisioni del tapis-roulant per cui siamo stati costretti a prevedere il rifacimento integrale del sistema di trasporto meccanizzato con un investimento a carico dei bilancio comunale di circa 700mila euro".

Lo stesso Pietrucci - aggiunge Biondi - che, "da esponente della maggioranza di centrosinistra in regione durante la legislatura D’Alfonso, ha avallato la legge che ha convertito la tratta L’Aquila-Roma da servizio minimo essenziale a linea commerciale senza alzare un dito a tutela del trasporto delle aree interne".

I lavori per la biglietteria sono un ulteriore tassello nel complessivo progetto di rigenerazione di questo spazio strategico a ridosso del centro storico e della Basilica di Collemaggio. "Noi che siamo abituati a operare invece che a difendere il capoluogo a intermittenza - prosegue il sindaco - possiamo dire che stiamo proseguendo nell’opera di risanamento del terminal, che abbiamo reperito 70mila euro per i nuovi locali delle biglietterie, che abbiamo stanziato 1,4 milioni a valere sul fondo complementare per il collegamento Collemaggio-viale Rendina, di cui è stazione appaltante il Consiglio regionale, e stiamo procedendo a una poderosa opera di rinnovamento del parco mezzi dell’Ama, avendo dato corso in anticipo alla transizione ecologica del trasporto pubblico locale che ci ha portato a scendere sotto la media europea dell’anzianità degli autobus circolanti in città".