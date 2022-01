Pums L'Aquila: il 18 gennaio incontro pubblico per presentare il Biciplan

Un incontro pubblico, in modalità virtuale, per presentare il Biciplan è in programma domani, martedì 18 gennaio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 sulla piattaforma Zoom.

Costola del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), nei giorni scorsi definitivamente approvato dal Consiglio comunale, il Biciplan prevede la realizzazione di una rete costituita da piste ciclabili di carattere sia turistico che di collegamento delle varie frazioni con il centro storico per complessivi 90 chilometri, un ambizioso piano da 20 milioni di euro già in parte finanziato.

L’incontro, fortemente voluto dall’assessore alla Mobilità Carla Mannetti che lo illustrerà insieme all’ingegner Eleonora Laurini, incaricata della redazione del piano, è stato organizzato per permettere a tutti i cittadini di partecipare e fare proposte rispettando al contempo la normativa anti Covid-19.

L'evento sarà registrato e successivamente pubblicato sulla pagina Youtube del Pums.

“Il Biciplan è un programma integrante della pianificazione strategica urbana e rappresenta la concreta risposta a tre positive condizioni di partenza che lo definiscono come uno strumento programmatorio e pianificatorio di infrastrutture ciclistiche”, ricorda l’assessore, “l’adozione di una logica di rete intesa come un approccio più efficace e coerente abbandonando la più diffusa adozione di interventi ‘a singhiozzo’ spesso legati all’urgenza, a danno di un sistema di rete connessa e strutturata; la definizione di una strategia di piano attraverso una rete ciclabile di itinerari turistici ed urbani di collegamento realizzabili a breve ed a lungo termine; l’individuazione di percorsi secondari di collegamento di poli attrattivi o di semplice collegamento di centri abitati minori”.

“Nella redazione del piano si è tenuto conto di tutti i progetti che negli anni hanno interessato porzioni di percorsi ciclabili, o tratti più estesi di collegamento, come la dorsale della Valle dell’Aterno”.

Per poter partecipare sarà sufficiente cliccare sul link https://us02web.zoom.us/j/85177611801. ID riunione: 851 7761 1801. Passcode: pums.