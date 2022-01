Verso le elezioni, il tavolo progressista: "Sintesi in 10 giorni su candidato sindaco o primarie"

“Ritengo molto positivo l’incontro, tenuto ieri, tra le forze democratiche e progressiste della città; un ottimo risultato sia nella partecipazione che nei contenuti proposti, in un clima consapevole della necessità di coesione e unità".

A dirlo è la segretaria del Pd dell'Aquila Emanuela Di Giovambattista, all'indomani del tavolo di coalizione delle forze progressiste riunito ieri.

"Registriamo un fronte largo, molto più ampio della coalizione di 5 anni fa grazie anche all'adesione di forze quali il Movimento 5 Stelle. Un'alleanza ulteriormente arricchita, ieri sera, con contributi di altre forze che possiamo e dobbiamo ulteriormente allargare".

Nel corso del vertice, "sono state formalizzate le disponibilità alla guida della coalizione del capogruppo dem Stefano Palumbo e della deputata Stefania Pezzopane ed è stato chiesto al consigliere regionale Americo Di Benedetto di sciogliere la riserva e mettersi a disposizione".

"Si tratta di una rosa di nomi importante - ha tenuto a sottolineare Di Giovambattista - di elevata qualità, caratura e forza politica, composta dalle figure maggiormente impegnate nel centrosinistra aquilano e di questo siamo soddisfatti ed orgogliosi. Le forze presenti hanno ribadito la volontà di cercare di costruire una sintesi per la scelta del candidato sindaco, attraverso metodi che non pregiudichino l’unita e l’ampiezza costruita. Lavoreremo pertanto su questa strada, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei candidati in campo, per arrivare ad una decisione in tempi rapidissimi di circa 10 giorni".

Se questo non sarà possibile, "non avremo preclusioni all’utilizzo di metodi di decisioni alternativi come le consultazioni primarie" ha concluso Di Giovambattista.