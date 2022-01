Transizione ecologica, le proposte di Palumbo (Pd) in materia di sostenibilità

Partire dalle risorse ambientali del nostro territorio per adottare strategie in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica. E’ in questa prospettiva che si incardinano le proposte in materia di sostenibilità formulate dal capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Palumbo e presentate in conferenza stampa.

La prima riguarda la candidatura alla missione europea che promuoverà e valorizzerà 100 città europee nella trasformazione verso la neutralità climatica entro il 2030 e farà di esse poli di sperimentazione e innovazione che servano di riferimento per tutte le altre. “La proposta - ha spiegato il consigliere dem - va di pari passo con l’altra sfida in campo, quella di città della conoscenza. Partecipare al programma europeo ci permetterebbe di investire in settori strategici per una green economy, e, allo stesso tempo, preparerebbe la macchina amministrativa ad intercettare le risorse destinate alla transizione ecologica che rappresenta uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce una direttrice imprescindibile dello sviluppo futuro. Oltretutto - ha aggiunto Palumbo - il piano d’azione definito dalla missione europea è in linea con il contenuto di una mia mozione presentata nel 2019 ma, purtroppo, rimasta lettera morta. Non possiamo più rimandare l’impegno in ambito comunale alla diminuzione, nei prossimi anni, delle emissioni in tutte le attività di competenza, e al ricorso a pratiche virtuose”.

Altra proposta riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno “green” destinato al treno che percorrerà la tratta Terni, Rieti L’Aquila, Sulmona ma anche all’alimentazione del trasporto locale ed extraurbano su gomma. “Questo non risponde alle esigenze di collegamento verso Roma - ha sottolineato Palumbo - ma se questa è la strada che si intende percorrere allora si valuti la possibilità di produrre qui all’Aquila l’idrogeno, sviluppando, in sinergia con l’università, tecnologie e competenze che favoriscano l’acquisizione di un vantaggio competitivo”.

Infine c’è la promozione delle comunità energetiche, una misura che oltre a dare impulso a un modello di sviluppo sostenibile, può fronteggiare efficacemente il caro bollette. “Il prezzo dell’energia è diventato insostenibile per tante aziende anche nel nostro territorio e il caro bolletta avrà effetti significativi su tante famiglie. Per questo invito l’amministrazione comunale a promuovere e realizzare le comunità energetiche, sostenute nell’ambito del Pnrr”.

“L’Aquila è tra le città che, secondo le previsioni, sarà tra i luoghi in cui sarà possibile trovare rifugio dall’emergenza climatica che andrà a colpire prevalentemente i grandi centri urbani. Dobbiamo agire subito per mettere in campo politiche in grado di rendere attrattivo il nostro territorio e di aprire a nuove prospettive”, ha concluso.