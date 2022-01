Sinistra italiana: "Tutela del patrimonio ambientale sotto attacco"

"Nel nostro comprensorio, la Capitale dei Parchi, l’emergenza sulla tutela della conservazione della biodiversità è all’ordine del giorno e su questa tematica noi del circolo di Sinistra Italiana L’Aquila lanciamo l’allarme".

Si legge in una nota firmata da Pierluigi Iannarelli, segretario del circolo, ed Enrico Perilli della segreteria regionale.

"Andiamo da un progetto per l'apertura di una cava da 400.000 mc da realizzarsi a Tempera, frazione di L’Aquila, già protagonista di inchieste e sequestri, depositato al Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, all’ennesima richiesta avanzata dagli Alpini per svolgere numerose attività di addestramento con l'uso di mezzi blindati e cingolati, che nel Parco Nazionale delGran Sasso e Monti della Laga, in un'ampia area del Monte Stabiata, passando per il poligono di tiro aperto a Colle San Mauro, a ridosso del Teatro e dell'Anfiteatro romano su quasi 9 ettari di territorio d'uso civico, nonché per la famigerata riperimetrazione del Parco Velino Sirente per circa 8000 ettari, in particolare nella magnifica Valle Subequana".

In tutte queste miopi azioni - sottolinea Sinjistra Italiana - "vediamo come la politica, a tutti i livelli, proceda in direzione ostinata e contraria rispetto a quello che declama. L’aggiunta della parola 'ambiente', delle ridondanti, pleonastiche parole come 'biodiversità' e 'ecosistemi', il bla bla bla sulla transizione ecologica di cui il Ministro Cingolani è il massimo esperto, pare solo, ed è nei fatti, un’operazione di maquillage, di semplice facciata, che nulla cambia rispetto alla triste realtà che ci circonda. Ci troviamo dentro il teatro dell’assurdo, purtroppo anche con modesti commedianti".

"Continua infatti imperterrita un'attività di aggressione nei confronti dell'ambiente" e Sinistra Italiana da sempre schierata per un sincero ecologismo lotterà e si schiererà sempre a difesa di questi valori.