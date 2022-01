Covid, ecco le attività esentate dal green pass

I servizi e le attività fondamentali per garantire le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno assicurate senza l’obbligo di green pass.

Per le sigarette, i giornali e i libri venduti al chiuso sarà invece necessario il passaporto vaccinale base, ma potranno essere acquistati liberamente nei chioschi all’esterno o ai distributori automatici.

Non sarà possibile andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass. E' saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate "esigenze essenziali e primarie" quelle "indifferibili e urgenti connesse alla riscossione, presso gli sportelli di Poste italiane Spa e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito".

Lo stabilisce il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che indica tutte le le attività commerciali in cui dal primo febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza green pass.

Il rispetto delle misure, si legge nel provvedimento, "è assicurato dai titolari degli esercizi e dai responsabili dei servizi".

Ecco nel dettaglio le attività alle quali si potrà accedere dal primo febbraio senza il pass: