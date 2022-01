Elezioni presidente della Repubblica: flop Casellati, non supera 'soglia' 400 voti. Centrodestra nel caos: 71 i franchi tiratori. Alle 17 la sesta votazione

Altra fumata nera; stavolta è una bocciatura per il centrodestra e, in particolare, per Matteo Salvini che, tra una giravolta e l'altra, si sta mostrando totalmente incapace di giocare al ruolo del king maker.

La presidente del Senato Elisabetta Casellati, imposta dal centrodestra, non supera il quorum (pari a 505 voti) e si ferma a 382 preferenze, ben al di sotto dei numeri dei grandi elettori del centrodestra e comunque meno di 400, la soglia fissata dalla coalizione per riproporla nella seconda votazione del pomeriggio.

Il flop ha terremotato il centrodestra e si è già aperta la caccia ai franchi tiratori: all'appello mancano 71 voti della coalizione, che può contare su 453 grandi elettori. Il centrosinistra non ha partecipato al voto; "si continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del presidente della Repubblica", hanno scritto in un comunicato congiunto Pd, M5S, Leu. Che hanno deciso di astenersi alla prima votazione - stessa cosa Iv, Sinistra italiana ed Europa Verde - disertando anche il vertice proposto dal leader leghista.

Alla fine, gli astenuti sono stati 406; 46 i voti al presidente uscente Sergio Mattarella che, evidentemente, sono arrivati dal centrodestra. 38 le preferenze per Nino Di Matteo, 8 per Silvio Berlusconi, 7 per Antonio Tajani - altro segnale di malessere nella coalizione di centrodestra - e altrettanti alla ministra Marta Cartabia. Pierferdinando Casini ha incassato 6 voti mentre il premier Mario Draghi ne ha ottenuti 3. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9.

Tra poco, la sesta votazione: si riparte alle 17.

Matteo Renzi a Radio Leopolda in mattinata ha ammesso: "Non escludo l'ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l'ha fatto", la stoccata a Matteo Salvini.