Quirinale, D'Alessandro (Iv): "Con Mattarella vince l'Italia, perdono Salvini e Conte"

"Nel 2015, Matteo Salvini dichiarava che Sergio Mattarella non era il suo Presidente; quattro anni fa Luigi Di Maio e i 5 Stelle chiedevano la messa in stato di accusa per alto tradimento del Presidente Sergio Mattarella; ora hanno votato tutti la scelta di Renzi di sette anni fa".

Cosi in una nota il deputato abruzzese di Italia viva Camillo D'Alessandro.

"Con Sergio Mattarella vince il Paese e perdono gli apprendisti stregoni Salvini e Giuseppe Conte, che hanno sbagliato tutto ciò che potevano sbagliare e l'Italia ha visto e capito tutto. Matteo Renzi un gigante difensore della politica e delle Istituzioni".