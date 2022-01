Verso le elezioni, De Santis (Lega): "Centrosinistra allo sbando". Di Giovambattista (Pd): "

"A pochi mesi dalle elezioni, cade la maschera di verginità politica dietro la quale questo centrosinistra si è sempre nascosto. Proprio ieri il tanto atteso vertice di coalizione è slittato ancora, per tensioni interne e bracci di ferro. Finalmente, si scopre il vero volto di una sinistra che passa settimane a litigare per poltrone e posizioni di comando".

Si legge in una nota del capogruppo della Lega Francesco De Santis.

"In mesi di polemiche e scontri interni non è uscita fuori neanche una riga di programma. Nel centrodestra invece, con i partiti della maggioranza che proseguono il loro serrato confronto con la città e le categorie, siamo concentrati sull’avvio imminente di opere importanti ed attese da anni (pavimentazione, ricostruzione ponte Belvedere, rimozione rotaie, riqualificazione urbana, piano traffico e mobilità sostenibile, rigenerazione ambientale, promozione nuovo sistema turistico) e sugli ultimi dettagli del programma Legsa per i prossimi cinque anni di governo che proporremmo alla coalizione e poi a città e frazioni. Spiegheremo quartiere per quartiere quello che di buono la nostra amministrazione ha fatto e farà".

A stretto giro la replica della segretaria del Pd, Emanuela Di Giovambattista: "Volevo tranquillizzare il capogruppo della Lega sul fatto che il tavolo della coalizione democratica e progressista è slittato di qualche giorno per consentire ad alcuni dei nostri esponenti di seguire e partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica. E meno male che lo abbiamo fatto, così abbiamo fermato lo spettacolo indecoroso che il suo capo politico ha regalato in questi giorni all’intero paese (a proposito di “sbandamento”). Abbiamo, così, finalmente scoperchiato la politica fatta esclusivamente di propaganda populista del suo partito a tutti i livelli (compreso quello locale) e priva di un minimo di capacità e di visione. Forse, di questi tempi e date le magre figure, sarebbe stato più decoroso fare silenzio. E invece, senza il minimo pudore, torna a propinare progetti e proposte 'fuffa', continuando a prendere in giro gli aquilani. Stia tranquillo, il capogruppo della Lega, il centrosinistra ci sarà e sarà per noi un piacere dimostrare alla città chi è in grado di amministrarla. Sicuramente non voi".