Centrodestra: nuova riunione del tavolo sul bilancio di previsione del Comune

"Continuare a dare risposte alla comunità, soprattutto alla luce delle difficoltà generate dalla pandemia, e rinforzare le politiche di sviluppo già avviate dall’amministrazione".

Sono due degli assi strategici del prossimo bilancio di previsione del Comune dell’Aquila, al centro del consueto e periodico incontro, che si è svolto nel pomeriggio di oggi, dei rappresentanti delle forze partitiche e civiche di centrodestra - Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Coraggio Italia, L’Aquila Futura e Progetta - che sostengono il percorso di ricandidatura alla guida della città del sindaco Pierluigi Biondi.

"Un documento contabile che, in piena continuità con questi anni, ha tenuto conto sia delle sfide che attendono la nostra città sia delle complessità di un territorio in ricostruzione, in cui i tanti problemi causati dal coronavirus hanno avuto un’incidenza penetrante nel tessuto economico e sociale. Grazie alla battaglia condotta dai parlamentari del centrodestra è stato sventato il taglio di 3 milioni di euro sul fondo delle maggiori spese e minori entrate legate al sisma 2009, con il contributo portato a 10 milioni, sventando l’operazione, già provata l’anno scorso dalla ‘manina’ del Pd locale, di assegnare solo 7 milioni al Comune", si legge nella nota delle forze di centrodestra. "Una manovra che avrebbe comportato un peggioramento di servizi e prestazioni, soprattutto nei confronti delle categorie più fragili che, al contrario, saranno al centro di azioni mirate: gli stanziamenti in ambito sociale, infatti, saranno tra i più rilevanti. Grazie a un’attenta e minuziosa ripulitura del bilancio dai vecchi residui, portata avanti dall’amministrazione Biondi e dai tecnici del settore, sarà possibile proseguire nell’opera di sostegno a imprese, operatori economici e attività che più di altri stanno scontando la crisi provocata dalla diffusione del Covid. Sarà possibile, al contempo, procedere a investimenti per interventi di rigenerazione urbana sull’intero territorio comunale. Oltre, poi, a iniziative per la promozione della cultura, dell’ambiente, del decoro urbano, della viabilità e della mobilità sostenibile".

Risorse significative, già impegnate, saranno destinate al riconoscimento dell’Aquila città europea dello sport 2022, al cinquecentenario dalla nascita di Margherita d’Austria (200mila euro), al Festival ‘Riscoprire l’Europa’ (800mila euro) e per il turismo: "un settore, quest'ultimo, che negli ultimi tre anni si è dimostrato essere un volano per l’economia locale, confortato da dati più che soddisfacenti, e che sarà oggetto di uno stanziamento probabilmente senza precedenti nella storia del nostro Comune. Il 2022, inoltre, sarà l’anno dell’avvio di interventi ambiziosi e strategici come la scuola di formazione dei vigili del fuoco, il riuso del progetto Case per istituire la sede nazionale del servizio civile universale e la nascita di una sezione specifica a indirizzo tecnico della Scuola nazionale dell’amministrazione. Un progetto di città valido, solido che sarà portato all’attenzione dei cittadini insieme ad altre proposte per proseguire il cammino iniziato nel 2017", hanno dichiarato i presenti alla riunione.