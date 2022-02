Atti vandalici contro la sede del PD di Raiano: la condanna del partito regionale

"Condanniamo con forza gli atti vandalici perpetrati ai danni della sede del circolo Pd di Raiano": lo dichiara Daniele Marinelli, responsabile organizzazione del Partito Democratico abruzzese.

Marinelli sottolinea che "si tratta di un atto intimidatorio molto grave, che respingiamo con determinazione. Nel rinnovare alle autorità giudiziarie la richiesta di fare piena luce sulla vicenda, esprimiamo solidarietà e vicinanza al segretario Luigi Di Mattia e a tutta la comunità".

Sui fatti di Raiano sono intervenuti anche i vertici provinciali: "Reagire con dispetto e violenza col favore del buio per non essere visti, risponde ad un modo di stare al mondo che non ci appartiene – le parole del segretario provinciale Francesco Piacente, la presidente provinciale Emanuela Di Giovambattista e il Responsabile provinciale dell’organizzazione Quirino Crosta - Da un lato l’agire politico e l’azione politica del circolo: in piena luce, sempre disponibile e attivo; dall’altro l’agire puerile di chi non sa fare politica e non ha coraggio di confronto. Grazie alla comunità di Raiano e al circolo per il lavoro serio e sereno, per il coraggio ed il contributo che rende ogni giorno. A voi la solidarietà dell'intera comunità dei democratici e delle democratiche".