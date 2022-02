Elezioni, il tavolo di centrosinistra si orienta sul profilo politico e non civico: si va verso la discesa in campo di Pezzopane e Di Benedetto

Si va verso la discesa in campo di Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto.

E' questo l'esito della commissione 'candidature' del tavolo della coalizione democratica e progressista del centrosinistra riunita ieri sera nella sede del Pd di via Paganica.

E' prevalsa l'idea che ci voglia una personalità con esperienza politica e amministrativa, con un forte radicamento territoriale e con la necessaria visibilità nazionale per provare a strappare il Comune al centrodestra: è praticamente tramontata, dunque, l'ipotesi - già remota, a dire il vero - di trovare una sintesi su un nome 'terzo' della società civile.

Alcune forze sedute al tavolo - Articolo 1 e Sinistra italiana, Demos, Socialisti, oltre alla lista civica degli ex sindaci del cratere coordinata da Silvano Cappelli - si sono espresse per la candidatura di Stefania Pezzopane. Resta in campo anche il nome del capogruppo del Pd in Consiglio comunale Stefano Palumbo, che pure aveva manifestato la sua disponibilità ad un passo di lato qualora si fosse riusciti a tenere insieme la coalizione; il Pd non ha ancora sciolto formalmente i nodi tra i suoi due candidati.

A questo punto, però, è chiaro che il movimento civico-politico del Passo Possibile - che pure ha rinnovato la disponibilità ad individuare un profilo unitario - sosterrà la candidatura a sindaco di Americo Di Benedetto con un fronte centrista e moderato. Ovviamente, l'auspicio del campo civico e progressista è che ci si possa ritrovare per un eventuale ballottaggio.

Il Movimento 5 Stelle e Primavera Aquilana, che avevano messo sul tavolo i nomi di Fabrizio Marinelli e Rita Innocenzi con spirito unitario, si sono riservati di fare un passaggio all’interno dei rispettivi organismi per decidere la strada da intraprendere.

L'ultima parola spetterà ora al tavolo nella sua composizione collegiale. La strada, però, è tracciata.