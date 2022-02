Palumbo: "Senza unità viene meno la mia disponibilità a candidatura"

"Ci vuole tanta fatica e l'impegno di tanti per costruire, basta la rigidità di pochi per compromettere il lavoro fatto".

E' la riflessione, amara, affidata ai social dal capogruppo del Pd Stefano Palumbo.

"Personalmente ho sempre perseguito l'unità politica, dentro il mio partito, in consiglio comunale, e anche in questi ultimi mesi nella costruzione di un tavolo di coalizione di centrosinistra mai stato così largo nella nostra città. Ho creduto, e credo ancora, che il risultato raggiunto rappresentasse un valore superiore alle aspirazioni di ognuno, compresa la mia" ha aggiunto Palumbo.

È per questa ragione che "ho trasformato la mia iniziale disponibilità ad essere il candidato sindaco di una coalizione unita, nella disponibilità a fare un passo indietro in favore di un nome di sintesi, al di fuori di quelli già in campo, autorevole, riconoscibile, competente e disponibile a mettersi in gioco. Si sarebbe trovato se solo si fosse voluto, perché in città di persone con questo profilo ce ne sono fortunatamente tante. Purtroppo altri candidati ed esponenti politici sono stati di diverso avviso", l'affondo di Palumbo.

Di conseguenza il tavolo faticosamente costruito si rompe - ha proseguito - "e senza unità viene meno anche la mia disponibilità ad essere il candidato di una sola parte. Ho fatto della coerenza la mia strada, non devierò neanche questa volta. Ringrazio tutti quelli che insieme a me ci hanno creduto lavorando per raggiungere l'unità e poi difenderla, non ce l'abbiamo fatta ma è stato importante comunque provarci. Delle mie scelte future parlerò nei prossimi giorni in una conferenza stampa".