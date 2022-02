Regione, fibrillazioni in maggioranza: manca il numero legale in Commissione

“La maggioranza in Consiglio regionale non riesce a garantire le presenze neppure in videoconferenza e cosi, oggi, in Commissione agricoltura e sviluppo economico, sono mancati i numeri per approvare la norma cosiddetta 'taglia leggi' che vede come proponete il presidente Lorenzo Sospiri”.

A renderlo noto i gruppi consiliari di centrosinistra (PD-Legnini Presidente-Abruzzo in Comune-Gruppo Misto) che aggiungono: “La seduta si era aperta già con una fibrillazione tra le fila della maggioranza; infatti, il capogruppo di Valore Abruzzo Simone Angelosante, fuoriuscito dalla Lega, ha posto una questione pregiudiziale su un punto iscritto all’ordine del giorno, inducendo il presidente Emiliano Di Matteo, ex collega di partito, a non discutere il parere sulla programmazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato del consorzio di bonifica Interno. Questa maggioranza - hanno concluso le opposizioni - continua a non risolvere le liti interne e a bloccare l’intero Abruzzo”.