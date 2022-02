Pezzopane-Gariglio (Pd): "Ferrovia L’Aquila-Roma discussa in Parlamento"

"Quali iniziative il governo intende adottare per far uscire dall’isolamento infrastrutturale, in particolare ferroviario, la città dell’Aquila e, in generale il territorio interno, e se intende attivare un tavolo di confronto sul progetto di collegamento ferroviario Roma - L’Aquila al fine di delineare una strategia per un collegamento veloce tra le due città".

Sono le domande che la deputata Stefania Pezzopane, capogruppo Pd in commissione Ambiente, e il deputato Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti, hanno posto al ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili nel corso di un’interrogazione a risposta immediata in commissione Trasporti della Camera.

"Lo studio di fattibilità riguardante i territori di Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria (Miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi dell’Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma) è stato inserito nella Tabella III.1.2. del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, insieme allo studio di fattibilità della linea L’Aquila – Tagliacozzo", hanno ricordato gli esponenti dem. "E' in corso, inoltre, lo studio di fattibilità della linea Roma-Pescara (tratta Roma-Tagliacozzo, Avezzano-Sulmona, Scafa-Pratola Peligna). Uscire dall'isolamento infrastrutturale è un tema strategico per il territorio abruzzese interno e per L’Aquila è strategico il collegamento ferroviario".

Il ministro – sottolinea Pezzopane – "ci ha assicurato che il vigente aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma parte Investimenti tra RFI e il MIMS prevede significativi interventi di velocizzazione del collegamento Terni – Rieti – L’Aquila – Sulmona, che renderanno più semplici i collegamenti della città di L’Aquila con la capitale, con un recupero dei tempi di percorrenza e un incremento della qualità del servizio in forza dei nuovi materiali rotabili. Quanto al contributo assegnato a RFI di 40 milioni di euro di cui al decreto-legge n. 73 del 2021, tali fondi sono stati contrattualizzati con il citato aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma (parte Investimenti) e figurano nell'Allegato X alla voce "Miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma".

In tale ambito, sono in fase di avvio gli studi relativi ai collegamenti tra Roma ed i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma.

Con particolare riferimento al progetto di collegamento ferroviario Roma - L’Aquila, il ministero, insieme a RFI e ai comuni interessati, ha già avviato specifiche interlocuzioni con i territori per individuare la soluzione tecnica più idonea alla definizione del tracciato. "Finalmente – conclude Pezzopane – la ferrovia L’Aquila-Roma diventa argomento di dibattito in Parlamento, sia nel Question Time di oggi e sia nel confronto odierno in commissione trasporti del Documento strategico per la mobilità ferroviaria. Ho rimarcato l’urgenza e la necessità di collegare L’Aquila con Roma e quindi con l’Alta Velocità e l’Alta Capacità. Con riferimento agli studi di fattibilità abbiamo chiesto al ministro di seguire con la massima attenzione RFI che ha il compito di realizzare gli strumenti. Anche io farò la mia parte con verifiche e controlli diretti, in maniera coordinata, per dare risposte ai cittadini che da tempo attendono risposte su questa tema strategico per la Regione Abruzzo".