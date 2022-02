Accordo di programma per l'edilizia sanitaria: investimento di 320 milioni

E' stato presentato stamane, all'Aquila, nell'auditorium di Palazzo Silone, il nuovo accordo di programma per l'edilizia sanitaria.

320 milioni l'investimento complessivo, interamente finanziato con fondi pubblici: 228,5 milioni sono a valere sull'accordo di programma ex art. 20, legge 67/88 del Mef; 89,5 milioni sulla delibera Cipe n. 51 del 2019. Per ciò che attiene i restanti 4 milioni: 1.9 milioni sono assicurati da Banca d'Italia, frutto del ribasso d'asta per la realizzazione del covid hospital di Pescara, 2,1 dalla donazione della Regione Emilia Romagna a seguito del terremoto dell'Aquila; sono destinati alla realizzazione della centrale operativa del 118 al San Salvatore.

In conferenza stampa, il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e l'assessora alla salute Nicoletta Verì hanno inteso fare il punto.

Per il nuovo presidio ospedaliero di Avezzano, è previsto un intervento di 104 milioni: il nosocomio avrà 245 posti letto. Altri 97 milioni sono destinati al nuovo ospedale di Lanciano, con 286 posti letto previsti. 8 milioni saranno investiti, invece, sulla centrale operativa del 118 all'Ospedale San Salvatore dell'Aquila, dotata di hangar ed eliporto.

111 milioni di euro costerà il nuovo ospedale di Vasto, con 225 posti letto previsti.

[Seguono aggiornamenti]