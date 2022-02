Conferenza provinciale delle Donne democratiche: "Con Stefania Pezzopane per campagna elettorale coinvolgente e convincente"

La Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche accoglie con grande favore la scelta di Stefania Pezzopane di candidarsi a Sindaca della Città capoluogo della Regione Abruzzo e "sarà al suo fianco da subito per una campagna elettorale coinvolgente e convincente".

Si legge in una nota firmata dalla portavoce Teresa Nannarone.

"La storia politica di Stefania Pezzopane è una storia di grande esperienza e di grande capacità in ogni settore nel quale ha deciso di misurarsi e per ogni incarico ricoperto: dalle questioni locali ai grandi temi nazionali, ma soprattutto è storia di forte attaccamento alla sua città per la quale ha lavorato in maniera instancabile sempre e soprattutto durante la fase del post terremoto. Ripercorrere la sua esperienza e ricordare la sua attività in favore dei territori è cosa che insieme a lei faremo nei prossimi giorni in ogni occasione pubblica e privata, e non abbiamo remore a riconoscere che la sua candidatura è per la Conferenza Provinciale delle donne democratiche un risultato che ci riempie di un rafforzato entusiasmo proprio perché donna. È indubbio infatti che Stefania Pezzopane, non solo per le donne democratiche ma anche per le tante che non hanno ancora inteso impegnarsi direttamente in politica, per come si è spesa anche sulle questioni femminili, rappresenta un punto di riferimento autorevole, la donna che finora - non senza enormi sforzi e sacrifici - di fatto incarna la più importante storia politica di tutte le donne abruzzesi e siamo orgogliose che sia, con l’impegno e l’umiltà che la contraddistinguono, proprio una di noi".

L’Aquila non potrebbe perciò "avere sindaco migliore per serietà, competenza, esperienza ed attaccamento alla città. A Stefania Pezzopane il nostro supporto incondizionato, il nostro affetto ed il nostro augurio per una vittoria che ponga alla guida della città dell’Aquila la figura più autorevole, solida e rappresentativa".