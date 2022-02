L'Aquila: la consigliera comunale De Blasis torna in Forza Italia

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano" verrebbe da scrivere, restituendo un poco di romanticismo alla politica.

La consigliera comunale Elisabetta De Blasis torna al primo amore, Forza Italia; la consigliera, eletta 5 anni fa tra le fila forziste, in questi anni è transitata prima nella Lega e poi in Fratelli d'Italia, con un passaggio nel movimento 'Progetta' che fa riferimento a Rinaldo Tordera. Ora, in vista delle amministrative il ritorno tra gli azzurri.

“Forza Italia sempre più attrattiva. Bentornata tra le nostre fila a Elisabetta De Blasis, consigliere comunale dell'Aquila. Nelle prossime settimane dai territori ci saranno altre adesioni al nostro movimento politico. Avanti così!”, le parole del coordinatore nazionale azzurro Antonio Tajani.

“Quello di Elisabetta è un ritorno a casa che accogliamo con profonda soddisfazione”, ha aggiunto il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, Nazario Pagano, presente all’incontro a Roma insieme alla delegazione abruzzese, composta, oltre che dalla stessa De Blasis, dal segretario comunale di FI dell’Aquila, Stefano Morelli, e dal capogruppo comunale e vice coordinatore provinciale, Giorgio De Matteis.

“La stima nei confronti di Elisabetta De Blasis- spiega Pagano- è rimasta infatti immutata e siamo sicuri che la sua presenza nelle liste di Forza Italia alle prossime elezioni comunali dell’Aquila rappresenti un punto di forza e un segnale positivo che saprà essere accolto con favore dall’elettorato.”