Elezioni, Pezzopane riunisce il tavolo di coalizione: "Ci siamo, si parte davvero"

"Siamo pronti a fare un grande lavoro per L’Aquila, per dare prestigio e forza alla città ed al territorio, a riconquistare spazi di governo e partecipazione che in questi 5 anni si sono ristretti, a ridare senso e valore al ruolo del capoluogo di regione. Ci siamo, si parte davvero".

A dirlo è la deputata del Pd Stefania Pezzopane, candidata sindaca della coalizione 'Democratica e progressista', che ieri sera ha presieduto la prima riunione delle forze civiche e politiche.

"Sono convinta che riusciremo ad allargare ulteriormente il campo già largo del nostro centrosinistra", le parole di Pezzopane che ha inteso ringraziare Pd, Articolo uno e Sinistra italiana (L’Aquila coraggiosa), Cambiare insieme-Idv, Demos, Europa verde, Partito socialista, Coordinamento Amministratori e Rifondazione comunista, presenti alla riunione con spirito propositivo. È iniziato un lavoro prezioso per la composizione delle liste di coalizione e contemporaneamente il lavoro per il programma di governo".

Un programma - ha sottolineato Pezzopane - che "sarà anche un progetto e che faremo vivere tra la gente. È già iniziato da stamane un lavoro di ascolto che mi porterà ad un confronto con i giovani, gli operatori economici e culturali, della sanità, delle imprese, delle frazioni per registrare le esigenze, i bisogni ma anche le aspettative e le proposte nuove. L’ascolto e la partecipazione di cittadine e cittadini è essenziale e sarà il nostro profilo, un valore aggiunto importante. C’è chi pratica l’arroccamento nel palazzo, non riceve le persone, non ascolta i territori, non fa le cose di cui la città ha bisogno. Un errore escludere la città dal governo della città".

Partecipazione e concretezza - ha concluso Pezzopane - "per dare un futuro bello a L’Aquila ed al suo territorio".