L'Aquila, a poco più di tre mesi dalle elezioni amministrative: coalizioni in costruzione, ecco le liste in campo

Poco più di tre mesi alle elezioni amministrative per rinnovo del Consiglio comunale dell'Aquila e l'elezione del sindaco: a quanto si apprende da fonti romane, la data da cerchiare in rosso dovrebbe essere domenica 5 giugno con eventuale ballottaggio il 19.

Al momento, sono tre le coalizioni in campo.

Il centrodestra candida a sindaco l'uscente Pierluigi Biondi: a sostegno, sono già pronte 6 liste. Parola d'ordine: ricandidatura degli attuali consiglieri e assessori.

Fratelli d'Italia, dunque, dovrebbe avere in lista Vito Colonna, Ferdinando Colantoni, Giancarlo Della Pelle, Ersilia Lancia, Leonardo Scimia, Tiziana Del Beato e Silvia D'Angelo. Agli uscenti si aggiungono l'attuale vice sindaco Raffaele Daniele, eletto cinque anni fa con l'Udc e che correrà da indipendente, il portavoce del movimento cittadino Michele Malafoglia, l'avvocato Gianluca Museo, Claudia Pagliariccio, candidata a sindaco nel 2017 da CasaPound, Livio Vittorini, figlio del compianto Stefano già presidente del Consiglio comunale, e Katia Persichetti, moglie del presidente della GSA Alessandro Piccinini. A quanto si apprende, non dovrebbe ricandidarsi l'assessora Carla Mannetti.

Anche la Lega parte dalle riconferme: dovrebbero essere in lista gli assessori Daniele Ferella, Fabrizio Taranta e Fabrizia Aquilio, oltre ai consiglieri Francesco De Santis, Luigi Di Luzio, Laura Cucchiarella, Roberto Jr Silveri e Luciano Bontempo. Si parla anche di alcuni medici che dovrebbero essere in campo col Carroccio ma i nomi restano top secret: di certo, saranno in lista il coordinatore cittadino Giorgio Fioravanti e il funzionario comunale Michele Suriani.

La lista di Forza Italia sarà guidata da Giorgio De Matteis e Elisabetta De Blasis, tornata al suo primo amore 'azzurro'; saranno della partita anche l'assessora Maria Luisa Ianni, il consigliere uscente Berardino Morelli e il segretario comunale Stefano Morelli oltre ad Adriano Durante, già consigliere nella passata legislatura, e Sergio Ianni. Non è ancora chiaro se il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari sarà nella lista forzista: l'unica certezza è la sua ricandidatura. Al destino di Tinari è legato quello di Chiara Mancinelli.

Oltre alla civica del sindaco - si chiamerà ancora Benvenuto presente? - in coalizione ci saranno Coraggio Italia, con le candidature di Daniele D'Angelo e, si sussurra, di Vittorio Sconci, oltre che dell'uscente Marcello Dundee, dell'ex primario di Ortopedia del San Salvatore Stefano Flamini, dell'imprenditrice Michela Pacione, del coordinatore cittadino Mauro Cappelli e di Noemi Tazzi, e L'Aquila futura che fa riferimento a Salvatore e Roberto Santangelo che dovrebbe essere ricandidato con Luca Rocci e Francesco Bignotti.

Potrebbe esserci spazio anche per un'altra lista civica, considerato pure che al centrodestra ha aderito il movimento Progetta che fa riferimento a Rinaldo Tordera e che dovrebbe candidare alcuni suoi esponenti: si fa il nome del sindacalista della Confsal Fabio Frullo.

Passando alla coalizione di centrosinistra, "democratica e progressista", lavori in corso per la costruzione delle liste a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane: di certo ci sarà il Partito democratico, con le candidature di Stefano Albano e della segretaria cittadina Emanuela Di Giovambattista; resta un punto interrogativo la presenza dell'attuale capogruppo in Consiglio comunale Stefano Palumbo che sta riflettendo sulla proposta di fare da capolista. Non si può escludere, al momento, che Palumbo possa prendere altre strade; vale lo stesso per il capogruppo di Italia viva Paolo Romano: non è un caso che il partito abbia deciso di non partecipare al primo vertice della coalizione di centrosinistra.

Oltre il Pd, Articolo uno e Sinistra italiana daranno vita alla lista L'Aquila coraggiosa - con ampio spazio al mondo civico - e ci sarà una formazione moderata che vedrà la convergenza dei socialisti con il segretario regionale Gianni Padovani, di Demos col referente Alfonso D'Alfonso e di Europa verde guidata da Antonella Sacco. Non è chiaro se sarà in lista anche Lelio De Santis (Cambiare insieme-Idv) che fa parte del coordinamento delle forze d'area riformista e cattolica ma resta ancora vago sulla sua effettiva collocazione.

E ancora: ci saranno, presumibilmente, una lista riconducibile alla candidata sindaca e una lista di amministratori cui stanno lavorando l'ex sindaco di San Demetrio né Vestini Silvano Cappelli e l'ex sindaco di Castel del Monte Luciano Mucciante. Chissà che non vi possa trovare spazio anche Massimo Cialente.

Il Movimento 5 stelle, al momento, resta una incognita.

C'è poi Rifondazione comunista che, col coordinamento cittadino, ha ribadito la volontà di stare in coalizione e sta aspettando le scelte di Primavera aquilana: è previsto nelle prossime ore un confronto tra Pezzopane e il movimento civico che fa riferimento alla Coalizione sociale, 'guidato' in delegazione dalla sindacalista Rita Innocenzi. Se Primavera aquilana sarà in coalizione, l'auspicio di Rifondazione è di poter costruire una lista coinvolgendo, magari, anche Potere al Popolo (difficile, al momento): non si può escludere, però, che i civici si limitino a candidare alcuni esponenti in una delle liste in costruzione. Così fosse, anche Rifondazione potrebbe indicare dei nomi per arricchire una delle liste del centrosinistra.

Di Italia viva abbiamo detto, sottolineando il momento di riflessione che ha deciso di prendere il capogruppo Paolo Romano.

Arriviamo, così, al terzo polo, dei centristi e moderati, quello che sta animando il consigliere regionale e comunale Americo Di Benedetto. Detto che l'ex presidente della GSA non ha ancora ufficializzato la sua discesa in campo come candidato sindaco, e aggiungendo, dunque, che non si può escludere a priori possa uscire un nome 'altro' per la guida dei centristi, Di Benedetto ha costruito due liste che fanno riferimento al Passo Possibile, con le candidature, tra gli altri, di Elia Serpetti (presidente dell'Asbuc di Arischia), Antonio Nardantonio (presidente dell'Aduc di Preturo), Alessandro Tomassoni, Emanuela Iorio, Alì Salem e Tonino De Paulis.

Ci sarebbe poi un'altra lista, espressione del movimento Azione guidato a livello regionale dal segretario Giulio Sottanelli e che, in città, è rappresentato da Marco Fanfani, su cui potrebbe convergere anche Enrico Verini, già candidato sindaco nel 2012 e che, cinque anni fa, costruì la lista L'Aquila sicurezza e lavoro a sostegno dello stesso Di Benedetto con l'elezione in Consiglio comunale di Angelo Mancini.

Resta aperta l'interlocuzione con il movimento Futur-A lanciato dall'attuale presidente di TUA Gianfranco Giuliante, fuoriuscito dalla Lega nei mesi scorsi, che starebbe lavorando alla costruzione di uno spazio politico 'accogliente' per i moderati di centrodestra che non si riconoscono nella candidatura di Biondi e, più in generale, nelle politiche di Lega e Fratelli d'Italia. Non è un mistero che Giuliante ne abbia ragionato con Luca Ricciuti e con la comunicatrice Roberta Gargano, oltre che con alcuni 'malpancisti' di Forza Italia. E non si può escludere affatto che le strade con Americo Di Benedetto si possano incrociare nei prossimi giorni.