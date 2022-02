L'Aquila, Dundee (Ci): "Sfruttare Pnrr per mercato coperto di piazza d'Armi e posteggio taxi"

“Col procedere della pianificazione degli investimenti e degli interventi da realizzare anche grazie al Pnrr, è necessario mettere in cantiere due opere strategiche come il mercato coperto di Piazza d’Armi e l’area di sosta per i taxi”.

Lo dichiara Marcello Dundee, consigliere comunale di ‘Coraggio Italia’.

“Si tratta – prosegue – di opere importanti non solo per dare ulteriore lustro e decoro alla nostra città e funzionalità a servizi di pubblica utilità per cittadini e turisti, ma anche per contribuire al rilancio di due categorie, quelle degli ambulanti e dei tassisti, che hanno sofferto molto il peso di questi due anni di crisi e che in ogni caso meritano un’attenzione più incisiva. Porterò avanti, oggi e mi auguro anche nella prossima consiliatura, il mio impegno per la realizzazione di questi due progetti essenziali per un capoluogo di Regione quale è L’Aquila e per rendere sempre più accogliente una città che si proietta ad essere fra le più belle in ambito non soltanto nazionale. L’attrattiva di un territorio passa anche dalla funzionalità e dal decoro dei suoi servizi: il mercato e il posteggio taxi – conclude Dundee – saranno per me fra gli impegni prioritari”.