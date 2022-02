Ricostruzione delle frazioni: assemblea aperta del Pd ad Onna

"Sussiste la necessità di fare il punto sulle problematiche relative alla ricostruzione nelle frazioni, dove continuano a persistere questioni legate al diniego delle autorizzazioni, nonostante l’approvazione in Parlamento dell’emendamento 20.05 al Decreto PNRR per le aree terremotate, approvato in Commissione Bilancio della Camera lo scorso dicembre".

Si legge in una nota firmata da Debora Palmerini, segretaria circolo Pd Paganica e frazioni, e Quirino Crosta, segretario circolo Pd Sassa, che spiegano come la norma semplifichi l’iter, intervenendo con una deroga per il superamento della doppia conformità, in modo che le lievi difformità non siamo più ostative all’apertura dei cantieri. "Nei centri abitati delle frazioni, questo punto specifico impedisce da anni la ricostruzione di interi quartieri, nei quali il contesto sociale non può ricostituirsi e pezzi di piccola economia sono andati perduti. Vogliamo capire meglio le problematiche tecniche e interpretative nonché la modalità di intervento della norma sugli iter delle pratiche, analizzando le questioni dai diversi punti di vista".

Per questo, è stata organizzata una assemblea aperta che si terrà domani, venerdì 25 febbraio alle 17:30, presso il Centro Polifunzionale nella frazione di Onna, "perché la problematica è comune a tutti i paesi del territorio comunale aquilano, da est a ovest. Invitiamo pertanto i professionisti impegnati nella ricostruzione, i presidenti di consorzio, i proprietari delle abitazioni interessate e i cittadini tutti, ad essere presenti e ad arricchire la discussione portando la propria esperienza".