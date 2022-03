Contact center Inps, conferenza dei Capigruppo accoglie la proposta di Romano (Iv): "Delegazione del Consiglio comunale incontri Brunetta e Orlando"

Si è riunita nei giorni scorsi la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale dell'Aquila che ha accolto la proposta di Paolo Romano (Italia viva) di dare mandato alla delegazione che già si era confrontata nei mesi scorsi con il presidente di Inps, Pasquale Tridico, d'incontrare i ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Andrea Orlando (Lavoro) per discutere la vertenza del contact center dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

D'altra parte Inps Servizi, società in house partecipata da Inps, alla quale saranno affidate le attività, alla scadenza degli attuali contratti di appalto, va dritta per la strada dell’assunzione tramite procedura ad evidenza pubblica, rinunciando alla cosiddetta "clausola sociale" che garantirebbe l’acquisizione del personale attualmente in attività da parte della società entrante.

Una decisione che mette a rischio migliaia di lavoratori in tutta Italia, 530 soltanto all’Aquila impegnati sulla commessa lavorata nelle società Comdata.

Tra l'altro, non ci sono garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali né sulla tipologia di contratto.

Il Consiglio comunale, nella seduta già svolta e dedicata alla vertenza, aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno che era stato emendato dalle forze di opposizione col richiamo esplicito alla applicazione della clausola sociale. Per dare un senso e risolvere con coerenza la vicenda dei 505 lavoratori del contact center Inps, "c’è bisogno di portare avanti le ragioni della clausola sociale e la sua applicabilità", ha ribadito nei giorni scorsi Paolo Romano; "non si può pensare di ignorare la volontà del Consiglio comunale che si è espresso chiaramente facendo sua la strada della clausola sociale, così come non si può lasciare ancora nell’incertezza 505 famiglie".

Di qui, la proposta d'incontro di una delegazione consiliare con Brunetta e Orlando per provare a sciogliere i nodi della vicenda: una proposta, quella di Romano, accolta, come detto, dalla conferenza dei capigruppo. A quanto si apprende, la segreteria del presidente del Consiglio Roberto Tinari si sarebbe già attivata per contattare gli staff dei ministri e fissare l'appuntamento.

Dovrà seguire, poi, un Consiglio comunale straordinario aperto, col capogruppo di Italia viva che ha proposto di organizzarlo con i colleghi consiglieri di Marcianise (Caserta), la città italiana che conta il maggior numero di occupati nel contact center Inps (L'Aquila viene subito dopo), per dare ancora maggiore forza alla protesta.