Verso le elezioni, Azione con Di Benedetto: dialogo avanzato tra Pezzopane e M5s

Vanno delineandosi le coalizioni a sostegno di Stefania Pezzopane e Americo Di Benedetto che, alle elezioni amministrative di primavera, sfideranno il sindaco uscente Pierluigi Biondi sostenuto dal centrodestra.

Se la deputata dem sembra vicina a 'chiudere' l'accordo con il Movimento 5 stelle, Azione sosterrà invece Di Benedetto; al termine del primo Direttivo Regionale, il movimento di Carlo Calenda ha annunciato che sarà al fianco del leader del 'Passo Possibile', "figura di spicco del mondo civico, d’ispirazione liberale, lontano dalle vecchie logiche di partito e soprattutto in posizione opposta alla coalizione del sindaco uscente Pierluigi Biondi. C’è necessità di un radicale cambiamento a L’Aquila – le parole del segretario regionale di Azione, Giulio Sottanelli – così come è importante rinnovare una classe dirigente che in questi 5 anni non si è dimostrata all’altezza della situazione. Americo Di Benedetto, al contrario, si è ben distinto dai banchi dell’opposizione, in Consiglio Regionale, per la chiarezza con la quale ha individuato i principali problemi, esortando provvedimenti utili per i cittadini aquilani. Gode, per altro, di specchiate competenze in ambito amministrativo, avendo operato come consulente per numerosi Comuni, in provincia dell’Aquila. Una grande esperienza sul campo, dunque, che potrà essere di vero aiuto alla guida, come auspichiamo, della città. Questo suo modo di fare politica ci ha particolarmente affascinato e riteniamo che sia questa la strada da seguire, da qui la nostra decisione di dare pieno e convinto sostegno a lui in una competizione elettorale certamente delicata e difficile, ma comunque fondamentale per le sorti della nostra Regione, visto che stiamo parlando del nostro capoluogo di Regione".

Insieme a Di Benedetto "stiamo costruendo un progetto politico-amministrativo, in grado di superare tutte le lentezze e gli errori che hanno caratterizzato l’amministrazione uscente ed in grado di rilanciare lo sviluppo delle città", ha confermato il segretario provinciale Gianluca Presutti.

Dunque, al momento il consigliere regionale e comunale può contare su due liste civiche ispirate dal 'Passo Possibile' che vedranno in campo, tra gli altri, i consiglieri comunali uscenti Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio e Elia Serpetti, e la lista che porterà il simbolo di Azione.

Pezzopane, invece, sarà sostenuta dal Pd, da L'Aquila coraggiosa, proposta di sinistra cui stanno lavorando Sinistra Italiana e Articolo uno, da una lista socialista cui aderiscono Psi, Demos e Europa verde, da una lista di amministratori del territorio e, come anticipato, dal Movimento 5 stelle se le interlocuzioni dei prossimi giorni dovessero confermare i passi avanti fatti nelle ultime ore.