Regione, saltano Commissioni per mancanza di numero legale. Pietrucci: "Se Marsilio non ha più i numeri, liberi l'Abruzzo"

Non fossero bastati i due mesi di pausa, con la mancata convocazione del Consiglio regionale, oggi assistiamo alla immobilità delle Commissioni nelle quali, puntualmente, manca il numero legale; "oggi, due Commissioni sono saltate per assenze tra i banchi della maggioranza - denuncia il consigliere Pierpaolo Pietrucci - la Commissione sanità è stata chiusa per decisione unilaterale del presidente Mario Quaglieri, perché la maggioranza è uscita dall’Aula".

"E’ arrivato il momento di assumersi le responsabilità di questi misfatti – l'affondo di Pietrucci - e se non si è in grado di governare è il caso che Marsilio venga in Aula a riferire e se non ha più i numeri liberi l’Abruzzo dalle catene romane. Ci sono tali e tanti problemi soprattutto sul lavoro, sulla sanità e sul sociale, che non ci possiamo permetterci di continuare ad essere governati con questa superficialità unita all’arroganza".

Tra gli argomenti che si dovevano trattare, il destino del Polo fieristico di Avezzano all'ordine del giorno della terza Commissione: "Il Polo resta al palo perché la maggioranza litiga e diserta i lavori dell’organo consiliare", la stoccata del capogruppo dem Silvio Paolucci; "una stasi che continua a mantenere incerto il futuro del Centro, nonostante gli esiti della visita ispettiva fatta ad Avezzano a fronte della quale avevamo chiesto alla Regione di soprassedere alla cessione a privati. Oggi per l’ennesima volta in pochi mesi la terza Commissione non ha potuto svolgersi: facendo mancare il numero legale la maggioranza ha nuovamente rinunciato al confronto su una vicenda strategica e importante per il comparto economico della città, che sulla cessione non è stata minimamente sentita".

Rinunciare nuovamente al confronto, che è alla base del ruolo di mediazione proprio della politica, significa "rinunciare ancora una volta a prendere decisioni. Evidentemente perché chi ci governa oggi non ne è all’altezza".