Romano (Iv), richiesta di convocazione della IV Commissione: "Stilare un regolamento per l'assegnazione di risorse ai Centri diurni per disabili"

Una richiesta al presidente della IV Commissione Marcello Dundee affinché convochi l'assise per la stesura di un regolamento per l’assegnazione di risorse a favore dei Centri Diurni per disabili.

La proposta è di Paolo Romano che ha trovato il sostegno dei consiglieri di opposizione.

L'obiettivo è agevolare la formazione di un regolamento che assicuri l’accesso ai servizi offerti dai Centri Diurni per disabili mediante apposita convenzione con le numerose associazioni, operanti su base volontaristica, presenti nell’ambito territoriale dell’ECAD n. 1, a tutela della salute delle persone con disabilità e delle famiglie coinvolte.

Una convenzione che il piano Sociale d’Ambito, d'altra parte, riporta già a partire dal 2017, giusta delibera di Consiglio Comunale 91/2017 e che più volte è entrata nel dibattito dell’assise civica senza mai trovare un riscontro concreto. Eppure - spiega Romano - "con la convenzione l’Amministrazione Comunale sosterrebbe le realtà associative di utilità sociale e concederebbe ad esse un contributo nell’interesse degli utenti disabili e delle rispettive famiglie chiamate a sostenere, spesso in solitudine, un elevatissimo carico assistenziale, che diventa particolarmente gravoso all’uscita dal circuito scolastico".

Significherebbe assicurare:

sviluppo delle risorse individuali e di mantenimento delle capacità residue del disabile;

raggiungimento del benessere Psico-fisico;

ampliamento delle capacità relazionali;

integrazione socio occupazionale protetta anche attraverso affiancamento di operatore;

supporto indiretto con il sostegno finanziario delle famiglie con persone affette da disabilità grave coinvolte, contribuendo all’alleggerimento ed al sollievo dal rispettivo carico assistenziale;

progressivo raggiungimento dell’autonomia del disabile.

Romano ha prodotto una bozza di regolamento, allegata alla richiesta di convocazione della Commissione, "condivisa con tutte le Associazioni protagoniste del nostro territorio che sarebbe opportuno ascoltare anche in sede di commissione. Sentiamo il dovere di provare a dare una risposta a chi in questi anni ha cercato conferme sull’applicazione del piano sociale d’ambito senza mai trovare le dovute risposte", le parole di Romano. "Purtroppo insiste la preoccupazione che un nuovo piano sociale regionale, pronto ad essere approvato dalla Regione, renda desueto l’attuale piano sociale comunale senza che lo stesso abbia dato i frutti di un’applicazione".