Diritto allo studio, presidio all'Emiciclo: "Abruzzo rispetti vocazione universitaria"

E' in corso in questi minuti, all'Emiciclo, una partecipata manifestazione indetta da Udu L’Aquila, Udu Teramo, 360° Pescara Chieti, Cgil L’Aquila, Flc L’Aquila, Filcams L’Aquila per denunciare le mancanze delle Adsu e della Regione sulle politiche per il diritto allo studio.

All’Aquila, denunciano i manifestanti, "il futuro della residenza studentesca dell’ex Caserma Campomizzi e dei servizi collegati è estremamente precario. Il rischio concreto è che, se non si agisce subito, le studentesse e gli studenti economicamente più fragili rimarranno senza servizi di residenzialità e mensa a partire già dal prossimo autunno. L’indotto dell’ADSU dell’Aquila dà lavoro a circa 60 lavoratrici e lavoratori che dal mese di settembre potrebbero rimanere senza occupazione, prospettive e reddito. L’Adsu dell’Aquila e la Regione Abruzzo si assumano la responsabilità dei posti di lavoro messi a repentaglio dalla loro inerzia e dei ritardi sulla ricostruzione della Casa dello Studente".

Quasi 13 anni dal terremoto del 2009 dovrebbero essere uno sprone più che sufficiente per la politica regionale.

"Abbiamo bisogno di risposte alle nostre istanze", viene ribadito. "Non si possono lasciare questi servizi in mano ai privati. L’Università e il Diritto allo Studio devono rimanere pubblici. Gli studenti sono parte viva e integrante delle nostre città così come lo sono le Università".

Alla situazione aquilana si aggiunge, anche quest’anno, il ritardo intollerabile nel finanziamento delle borse di studio: 2000 studenti in tutto l’Abruzzo, che si trovano a dover affrontare con enormi difficoltà le spese per gli studi universitari. "Sono anni che le studentesse e gli studenti dei 3 Atenei abruzzesi vedono mirato il loro diritto allo studio da questi ritardi; a Chieti-Pescara addirittura non risultano ancora pagate 363 borse dell’anno accademico scorso (2020-21). Il sottofinanziamento cronico è evidenziato anche, per Teramo e Chieti-Pescara, dalla mancata monetizzazione del servizio mensa non fruito durante il lockdown".

I sindacati degli studenti e dei lavoratori chiedono, dunque, che venga prorogato il comodato dell’ex Caserma Campomizzi fino a che non si riesca a trovare una soluzione definitiva e, comunque, fino alla ricostruzione della Casa dello Studente; chiedono inoltre che siano immediatamente sbloccate le risorse per finanziare tutte le borse di studio.

"Siamo fermamente convinti che l’Abruzzo debba rispettare e coltivare la propria vocazione universitaria", ribadiscono Udu L’Aquila, Udu Teramo, 360° Pescara Chieti, Cgil L’Aquila, Flc L’Aquila, Filcams L’Aquila; "se non ci sarà un cambio di rotta, una volontà di programmazione dell’ambito del diritto allo studio universitario, un aumento di finanziamenti e un ascolto serio e continuativo delle parti sociali coinvolte, ne risentiranno non solo studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, ma tutta la regione Abruzzo e le sue città universitarie, che perderanno attrattività nel confronti della popolazione studentesca. Lavoratori e studenti insieme nella lotta".