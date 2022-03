L’Aquila, Pezzopane: "Episodi inquietanti, il sindaco prenda posizione di condanna" ﻿

"La campagna elettorale per le comunali dell'Aquila è iniziata davvero molto male e mi rivolgo al ricandidato sindaco Pierluigi Biondi affinchè intervenga per mettere fine al vergognoso tentativo in atto di trasformare un civile e pacato confronto sui problemi della nostra città in un clima di odio e di violenza".

Così la deputata aquilana del Pd Stefania Pezzopane, rivolgendosi direttamente al candidato sindaco uscente, commenta due recenti episodi "inquietanti" verificatesi all'Aquila.

"Come è potuto accadere che un organismo pubblico come la Consulta Giovanile del Comune venga convocata presso una sede di una associazione di estrema destra - CasaPound - i cui attivisti sono stati processati e condannati in molte parti d'Italia?", si chiede Pezzopane. "Il regolamento della Consulta è chiarissimo: le riunioni si devono svolgere nei locali messi a disposizione dal Comune. Al sindaco allora chiedo se per questa amministrazione la sede di CasaPound è diventata anche la sede del Comune. Avete deciso di traslocare nei loro locali? O CasaPound ha deciso di traslocare in Comune? Il sindaco chiarisca: sapeva della riunione della Consulta giovanile nella sede di CasaPound? E lo invito anche a prendere una posizione netta per condannare l'atto vile e ignobile compiuto da ignoti che hanno imbrattato la struttura provvisoria che fronteggia la sede Partito Democratico della città, con scritte che richiamano il linguaggio e la simbologia del ventennio fascista".

"Gli aquilani – aggiunge Pezzopane – hanno bisogno di cose concrete, di provvedimenti urgenti per fermare il degrado in tante parti della città, dei paesi e delle periferie; problemi che sono sotto gli occhi di tutti. I giovani – lo voglio dire innanzitutto al Sindaco – sono stati letteralmente abbandonati da questa amministrazione: poche le iniziative e scarsissime le attività sociali, mentre aumenta il disagio, e purtroppo l’uso di antidepressivi e alcolici e sostanze. Se ci sono state attività, sono quelle delle associazioni sociali e culturali cittadine che vanno sempre ringraziate insieme alle attività scolastiche".

Sindaco Biondi, "se ci sei batti un colpo", prosegue Pezzopane: "so che per lui non sarà né facile, né scontato visti i suoi trascorsi dentro CasaPound, ma L'Aquila è una città civile e fortemente democratica. È la città dei Nove Martiri, delle stragi di Onna e Filetto e tanto altro. Non si permettano più di convocare organismi comunali in luoghi quali la sede di CasaPound. Per quanto ci riguarda, non ci faremo intimidire e non permetteremo a nessuno di inquinare la civile convivenza e di instaurare un clima pericoloso solo per nascondere le malefatte e lo stato di abbandono in cui versa la nostra città. Vogliamo trovare soluzioni per i problemi dell’Aquila ed affrontarli. Ed uno di questi è proprio la condizione giovanile. Cinque anni di nulla verso i giovani: alla scadenza del mandato si insedia la Consulta giovanile, per poi farla riunire nella sede di CasaPound? Sono questi gli interventi a favore dei giovani? Interesserò la Signora Prefetta e la Ministra degli Interni, perché tali gesti di arroganza ad inizio di campagna elettorale sono un bruttissimo segno".