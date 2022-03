Verso le elezioni: Quagliariello lancia la lista 'L'Aquila al centro' a sostegno di Biondi

"La lista nasce dalla volontà di mettere da parte le sigle di partito che ci appartenevano per aprirci; è un momento difficile, bisogna dare segnali di disponibilità".

Parole del senatore Gaetano Quagliariello che, stamane, al Palazzetto dei Nobili, ha presentato il simbolo della lista 'L'Aquila al centro' a sostegno del candidato sindaco Pierluigi Biondi.

"Ciò che ci muove - ha detto Quagliariello - è proprio il desiderio di mettere L'Aquila al centro, di mettere al centro quello che abbiamo costruito e dato alla città in questi anni. Il centro è anche un luogo politico, ma non solo: non può essere inteso come collocazione politica che nasce nei palazzi; il centro è un luogo accogliente se si riempie di entusiasmo e responsabilità. Vorremmo fosse questa la caratteristica della nostra lista".

Accanto a Quagliariello c'era Mimmo Srour; in platea, alcuni dei candidati della lista: tra gli altri Vittorio Sconci, Stefano Flammini, Noemi Tazzi e i consiglieri uscenti Marcello Dundee e Daniele D'Angelo.

"Lo dice il nome stesso: vogliamo mettere L'Aquila al centro dei processi economici, dei flussi turistici, delle entità culturali e sociali. Il nostro - ha rivendicato D'Angelo - è un lavoro che viene da lontano, intrapreso due anni fa con il senatore Quagliariello; mesi intensi di lavoro sul territorio che hanno portato risorse importanti per la città. Da qui nasce la nostra forza politica che può dare una marcia in più alla coalizione di centrodestra e alla prossima amministrazione che, ne siamo sicuri, sarà guidata ancora dal sindaco Pierluigi Biondi".