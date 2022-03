Verso le elezioni: presentate le candidature di Giannangeli e Rotellini nella lista L'Aquila coraggiosa

Sono state presentate stamane, nella splendida cornice del Palazzetto dei Nobili all’Aquila, le candidature alle elezioni amministrative di Simona Giannangeli e Lorenzo Rotellini, a sostegno di Stefania Pezzopane nella lista di L’Aquila coraggiosa.

Un ticket, come viene definito, una donna e un uomo di generazioni diverse accumunati dall’impegno profuso sul territorio, nelle associazioni e nei movimenti.

“Simona e Lorenzo – le parole della candidata sindaca Pezzopane – si sono impegnati in modi diversi, in tempi diversi, per il bene della collettività con passione. Simona Giannangeli è una donna che si è contraddistinta nel tempo per un impegno unico, speciale, per le donne e con le donne: fondatrice, con altre, di importanti istituzioni sociali e associative, è sempre stata accanto alle donne vittime di violenza maschile. Lorenzo Rotellini è un giovane che si è formato dentro le scuole che mancavano e proprio per questo ha voluto spendersi sempre per i diritti degli studenti. E’ bello questo incontro generazionale che fa comprendere come le condizioni di vita possano mutarsi attraverso la contaminazione positiva. Sono lieta di averli con noi, in una battaglia collettiva per la costruzione di una visione comune della città che deve essere immaginata da tante intelligenze, da tanti impegni diversi che in questa occasione speciale possono trovare una comunità d’intenti”, ha ribadito Pezzopane.

“E’ una candidatura molto importante per me”, le parole a newstown dell’avvocata Simona Giannangeli, già presidente del Centro antiviolenza dell’Aquila: “mi candido con un giovane come Lorenzo e riusciremo sicuramente a fare sintesi tra la mia esperienza di donna impegnata con altre donne, per i diritti umani, in tanti luoghi di guerra, con l’esperienza di un giovane uomo che si spende da tempo per il territorio. L’idea, e secondo me la forza di questa candidatura, sta nel fatto che proveremo semplicemente, e semplice non sarà, a portare dentro l’Istituzione comunale il nostro modo di stare al mondo, il nostro modo di fare politica, il nostro impegno, sempre serio e coerente con quello in cui crediamo”.

Una candidatura “consapevole”, la definisce Giannangeli, “al fianco di una donna come Stefania Pezzopane. A questo proposito, mi preme dire che non credo in chi dice che è finalmente tempo che ci sia una donna alla guida della città; credo che le donne, da quando sono al mondo, siano pronte e deputate a governare i luoghi e ad esercitare il relativo potere. Quindi, nessuno può stabilire che è il tempo per una donna di governare perché è sempre stato tempo per le donne il tempo di governare”.

“Ci candidiamo nella lista L’Aquila coraggiosa che raccoglie tutto il mondo della sinistra cittadina: organizzazioni politiche, civiche, singole personalità e così via” ha aggiunto Lorenzo Rotellini, coordinatore cittadino del Movimento giovanile della sinistra. “Ho deciso di scendere in campo, sollecitato da un gruppo di giovani di sinistra che da anni porta avanti battaglie importanti in città, perché sento quasi l’obbligo, il dovere, di provare a rappresentare una generazione che troppo spesso a L’Aquila, dal 2009 ad oggi, guardando anche agli eventi recenti, dalla pandemia alla guerra, soffre e non viene presa nella dovuta considerazione. Per questo, dovremo iniziare a parlare di scuola, università, servizi connessi al mondo giovanile, lavoro così da rendere L’Aquila attrattiva costruendo un progetto di città capace di guardare da qui a 10, 15, 20 anni”.