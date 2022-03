Sassa, incontro sulle opportunità del Pnrr per frazioni e piccoli Comuni

Un'agorà democratica per discutere del futuro e portare informazioni preziose a chi vorrà accedere alle risorse del fondo complementare al Pnrr destinate ai crateri sismici 2009 e 2016/2017.

Ieri sera, a Sassa, si è tenuto un incontro molto partecipato organizzato dal segretario del circolo Pd della frazione Quirino Crosta.

Attorno al tavolo Marcello Masci, dirigente scolastico dell’istituto Rodari, il sindaco di Pizzoli Gianni Anastasio, coordinatore dei sindaci del Cratere, Valter Chiappini sindaco di Lucoli, Giammario Fiori sindaco di Tornimparte, Marco Giusti sindaco di Scoppito, Giacomo Carnicelli presidente di ALI Abruzzo, la deputata dem Stefania Pezzopane e l’ex presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli.

"Non capita spesso di avere nelle nostre zone, a Sassa in particolare, un incontro così denso di temi e presenze: sindaci, parlamentari, dirigenti scolastici e dirigenti medici, docenti, ricercatori e soprattutto grande partecipazione di comunità, tutto in una volta", il commento di Crosta. "È il segno che l’incontro è stato utile e centrato. Fra un mese torneremo a riunirci in tavoli progettuali operativi per i cittadini e le cittadine che vorrebbero avviare un’attività lavorativa, in sinergia con gli enti e le istituzioni. Siamo molto contenti di aver reso un buon servizio. La notizia più evidente è che ora una rete c’è e una visione di territorio: questo ci consente di avere idee chiare ed elaborare progetti forti per ottenere i fondi del PNRR. Mai prima d’ora erano state messe in campo così tante risorse per una ripresa economica. Ed è grazie a chi questi fondi europei li ha fortemente voluti: forze democratiche che hanno elaborato un Piano Nazionale, mai varato prima d’ora, nonostante le opposizioni e le polemiche sterili delle forze reazionarie e sovraniste".

Nel corso dell'incontro hanno preso parola cittadini e cittadine residenti in queste comunità: il prof. Carmine Marini, primario del reparto di Neurologia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, Rita Salvatore, sociologa ambientale e docente dell’ateneo Teramano, Francesco Piacente, segretario provinciale del PD, Raffaella Galassi e Noemi Gigante.

"Gli interventi ci hanno condotto ad una sintesi che ora è la nostra bussola", sottolinea Crosta:

"il fondo deve valorizzare e tutelare il capitale sociale delle nostre comunità;

i progetti hanno bisogno di un monitoraggio civico che dia senso sia alla partecipazione pubblica che alla condivisione e sostenibilità dei progetti stessi;

c’è bisogno di uno sportello a servizio dei cittadini e delle cittadine che vogliano chiedere informazioni e lavorare sulle proprie idee;

la filiera “comunità - istituzioni - enti” è il modello virtuoso su cui impostare il lavoro dei prossimi mesi;

nelle nostre zone c’è bisogno di polarizzare nuclei di eccellenza e servizi (per i borghi e le comunità) di modo da sostenere non solo la ripresa economica ma anche la qualità della vita;

la qualità della vita deve diventare un indicatore di verifica e monitoraggio dei progetti, pubblici e privati, così da garantire il bene comune e valorizzare il capitale sociale;

la scuola ha un ruolo centrale nella filiera progettuale perché collega comunità - enti - istituzioni con la formazione.

Sono davvero grato a tutte e tutti i partecipanti. In particolare sono grato alla Direzione Didattica Rodari che ci ha ospitato: di nuovo è stata la scuola a venire in aiuto nostro, consentendoci di poter svolgere un’iniziativa pubblica di grande importanza sociale. Lo ha fatto la Scuola, e non altri, nonostante dovrebbe essere Lei a beneficiare del nostro aiuto, per un bisogno molto più forte e cogente del nostro, ossia quello di ottenere finalmente la ricostruzione delle proprie sedi".

"Siamo tornati a discutere del Pnrr e lo abbiamo fatto con sindaci, cittadini ed operatori della zona nord Ovest, con il preciso intento di costruire una 'visione comune' tra i territori del Comune ed i comuni confinanti", ha teso a rimarcare Stefania Pezzopane. "Voglio creare una osmosi positiva tra le aree dei nostri borghi e paesi e i comuni confinanti. I problemi sono simili e si possono creare importanti sinergie, pensare insieme, progettare insieme e considerare questi luoghi non più generiche 'frazioni' ma paesi con la loro identità, storia e futuro. Veri potenziali borghi con vocazione all’accoglienza. Mettiamo in piedi un grande progetto anche con i fondi del Pnrr".

Da poco si è tenuto il terzo incontro pubblico di lavoro organizzato sul PNRR ed in particolare sui bandi del PNRR Sisma per le imprese: "Una grandissima opportunità", ribadisce la deputata dem; "il sindaco Biondi è arrivato secondo e tardivo: quando si tratta di far partecipare ad un progetto di sviluppo preferisce agire in proprio. D’altra parte Fratelli d’Italia è all’opposizione dei governi Conte 2 e Draghi ed ha sempre votato contro il Pnrr facendo persino l’ostruzionismo. Ci sono molte risorse, vogliamo che vengano utilizzate bene: si può e si deve fare perché si può creare nuovo lavoro in un territorio in cui il lavoro manca, mettendo insieme le persone e le idee. Sulla misura B rivolta ai soggetti privati ci sono 560 milioni € , tantissime risorse, tantissime. Più i fondi di Restart ed altri bandi. Una enormità di fondi che devono creare occupazione stabile. L’Aquila deve respirare a pieni polmoni, solo così possiamo pensare di attivare energie nuove e positive. I sistemi stretti, autarchici, oligarchici non aiutano lo sviluppo che ha invece bisogno di dinamiche coinvolgenti. Il coinvolgimento e’ stato sempre un mio punto di forza e voglio praticarlo ancora di più in questa fase in cui la pandemia ci ha costretti dietro lo schermo di un computer, riducendo il confronto e la condivisione. Siamo qui per programmare il futuro, per rispondere ad una emergenza presente, per dare opportunità a imprese, ad associazioni culturali e sportive, ai giovani ed alle donne ancora troppo emarginati dal mercato del lavoro".