Verso le elezioni, si riunisce la coalizione di centrosinistra. Pezzopane: "Abbiamo un progetto nuovo per L'Aquila"

La Coalizione democratica e progressista è tornata a riunirsi ieri pomeriggio, presso la sede del Pd.

Presenti i rappresentanti dei partiti e delle liste costituitesi a sostegno della candidata sindaca Stefania Pezzopane che ha convocato la riunione; c’erano PD, Articolo 1, Sinistra italiana, PSI, Demos, Rifondazione comunista, lista civica Territorio, Europa verde.

Si è innanzitutto fatto il punto della situazione sulle liste in via di composizione, tutte in stato avanzato: “Vogliamo cercare di raggiungere ogni territorio, ogni luogo di studio, di impegno civico, solidale e di luogo di lavoro - le parole di Pezzopane in apertura di riunione - Prosegue proficuamente il confronto con Italia Viva e con M5S con cui sono in costante contatto. È utile il coordinamento delle liste, così come è programmata l’apertura del Comitato elettorale e la campagna fundraising di auto finanziamento".

La campagna elettorale sarà coordinata direttamente dal Comitato elettorale con i rappresentanti di tutti i movimenti e liste. Ho l’obiettivo di dare a tutte e tutti spazio e visibilità. "Ho una buona notizia: la bozza di programma - per noi essenziale, non carta straccia come è stato quello di Biondi - è stata predisposta da un gruppo di lavoro a cui hanno partecipato tutti i componenti della coalizione ed anche figure esterne. È stato fatto un buon lavoro ed ora sul programma si aprirà un confronto nei territori attraverso sessioni tematiche. La destra usa le leve del potere, si moltiplicano incarichi e strapuntini preelettorali, si forza la mano a persone assunte o stabilizzate nei vari enti, si continua con la pratica delle comparsate a Porta Leoni, dove invece del parcheggio si organizza l’ennesima conferenza stampa. Ma la gente è stanca e vuole concretezza e futuro. Noi invitiamo a scegliere L’Aquila, il suo futuro ed il suo destino".