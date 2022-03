Comune, sessione di bilancio: manca il numero legale in Commissione

Fino a qualche mese fa, quantomeno, il numero legale - che fosse in Consiglio comunale o in Commissione - veniva meno per spaccature politiche; giunti oramai a fine legislatura, il numero legale viene meno, invece, per sciatteria.

E' accaduto, di nuovo, ieri mattina, in Commissione bilancio.

Si consideri che siamo nel pieno della sessione di bilancio, che pure dovrebbe essere approvato - di norma - entro la fine dell'anno; al contrario, si stanno ancora approfondendo in Commissione i provvedimenti propedeutici: ieri mattina, in particolare, si dovevano approvare alcune modifiche ai regolamenti di Imu e Tari, oltre al Dup e al bilancio di previsione 2022-2024 del Centro servizi anziani ma, come detto, non c'era il numero legale.

Dunque, la seduta è stata riconvocata per mercoledì 30 marzo, alle 11:30; di conseguenza, l'ultima riunione della sessione prima dell'approdo dei provvedimenti in Consiglio comunale, inizialmente prevista per questa mattina - all'ordine del giorno il Dup e il bilancio di previsione 2022-2024 del Comune - è stata rinviata a giovedì 31 marzo, alle 9 in prima e alle 9:30 in seconda convocazione.

Sperando che, stavolta, il centrodestra avrà i numeri per portare a termine i lavori.