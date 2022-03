Regione Abruzzo: Antonio Sorgi è il nuovo direttore generale, succede a Barbara Morgante

La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Liris, ha approvato lo stanziamento di circa 22,7 milioni di euro per alcuni settori strategici della struttura dell’ente.

In particolare, l’esecutivo ha dato il via libera ad una variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 per l’iscrizione di entrate e spese derivanti da assegnazioni vincolate, per soddisfare le richieste di variazione pervenute da Servizi e Dipartimenti della Regione; le voci più sostanziose riguardano ancora una volta le spese sanitarie per l’emergenza Covid sostenute nel 2021, pari a 17,2 milioni di euro circa, la realizzazione di programmi straordinari smaltimento rifiuti per 2,5 milioni, il recupero e ripristino naturalistico/paesaggistico di ambiti degradati per 1,1 milioni, la restituzione somma per interventi antisismici e prevenzione rischio sismico per 905mila euro circa, la realizzazione della nuova caserma carabinieri di Manoppello per 180mila euro, indennità emergenza epidemiologica lavoratori in somministrazione per 695mila euro circa.

Nella stessa seduta, l’esecutivo ha poi dato il via libera all’aggiornamento della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021-2022. Le procedure di gara più rilevanti sono quelle per la fornitura del servizio di soccorso con elicotteri a supporto del servizio medico d'emergenza per un costo totale di 30 milioni di euro; per servizi di promozione e comunicazione per campagna di promozione nei Mercati di riferimento per 1,4 milioni di euro; per la gestione e manutenzione full risk di una rete integrata di radiocomunicazione digitale della Regione Abruzzo per un costo totale di 3 milioni di euro.

La giunta ha poi approvato il provvedimento di conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ente ad Antonio Sorgi. "Con piacere abbiamo deliberato la nomina del nuovo direttore generale: Toni Sorgi è una persona cresciuta in Regione, di comprovata esperienza e professionalità, dove ha lasciato sicuramente un segno positivo", le parole del presidente della Giunta regionale Marco Marsilio; "con il suo alto profilo, saprà dare una marcia in più alla macchina amministrativa in questo periodo di crisi dove, oltre alla pandemia viviamo una guerra in territorio europeo, con conseguenze importanti sul tessuto sociale ed economico. C’è bisogno di serrare i ranghi per rispondere ai nuovi problemi che si profilano e sostenere questa Regione negli sforzi di miglioramento e di sviluppo".

Sorgi, architetto 63enne di Giulianova, già 'super direttore' della Giunta regionale di centrodestra guidata da Gianni Chiodi, nonché attuale direttore dell’Adsu Teramo, l’Azienda per il Diritto allo studio universitario, succede a Barbara Morgante. "Subito dopo aver assegnato l’incarico – ha proseguito Marsilio – sono stato raggiunto da molteplici manifestazioni di consenso da parte di chi lo ha conosciuto bene ed ha voluto esprimere approvazione per il suo ritorno in campo, in qualità di direttore d’orchestra. Riportiamo un campione in squadra che, negli ultimi anni, si era dedicato alla gestione di un’azienda come l’Adsu, sia pure importante e prestigiosa. Il livello di tutti i candidati era molto alto, segno di una Regione rispettata ma abbiamo voluto premiare l’esperienza e le indiscusse qualità professionali".

"Porto la mia esperienza e la metto a disposizione di questa Amministrazione grazie alla fiducia espressa dal Presidente Marsilio e dall’intera giunta a cui va tutta la mia gratitudine – il commento di Sorgi – Una sfida importante che coincide con la complessità dell’attuale fase sociale ed economica. Il Covid ha introdotto temi nuovi e mutate esigenze anche per quanto riguarda la macchina amministrativa in termini di efficienza e di efficacia. C’è molto da lavorare anche sul piano della gestione dei fondi europei. Cercherò di affrontare tutto con forza e convinzione pur non nascondendo oggi una certa emozione. Dopo un’assenza di 5 anni rientro a Palazzo dove, nel frattempo, sono cambiate molte situazioni di contorno".