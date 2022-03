Elezioni, si vota il 12 giugno: comunali con i referendum. Si attende solo l'ufficialità

Elezioni comunali, si voterà il 12 giugno (con eventuale ballottaggio il 26).

Manca ancora l'ufficialità ma la decisione è presa: il Governo ha deciso di accorpare le amministrative, al voto sono chiamati circa otto milioni di elettori in poco meno di mille comuni (oltre all'Aquila, tra gli altri Genova, Palermo, Messina, Monza, Padova, Parma, Piacenza, Taranto e Verona), con i cinque referendum.

In questo modo, si eviterà di chiudere due volte e anticipatamente le scuole - in molte regioni (non in tutte) il calendario scolastico termina proprio venerdì 10 giugno - e si risparmierà dal punto di vista economico; d'altra parte, l'emergenza pandemica non ancora risolta sconsigliava una doppia convocazione alle urne degli elettori.

I comuni al voto, in Abruzzo, saranno 48: