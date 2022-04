Aric, Marsilio presenta il nuovo direttore Cavallo: "Ecco i risultati ottenuti col commissariamento"

I risultati ottenuti dalla centrale di committenza abruzzese, in un periodo di grande difficoltà, segnato dall’emergenza pandemica, sono stati illustrati stamane, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a L’Aquila; in particolare, sono stati elencati tutti gli interventi realizzati a seguito di gare indette e aggiudicate, dei risparmi ottenuti e del grado di avanzamento degli stessi, nel periodo di massima emergenza sanitaria Covid partendo comunque da ottobre 2019, data di avvio del commissariamento.

E’ stata anche l’occasione per salutare ufficialmente il nuovo direttore Aric, Donato Cavallo.

Presenti Marco Marsilio, Presidente della giunta regionale, l’assessore al bilancio Guido Quintino Liris e l’avv. Daniela Valenza, dirigente regionale e già Commissario straordinario Aric. “Si sono prodotti molteplici vantaggi per la Regione tra cui risparmio sulla spesa pubblica, efficiente programmazione dell’utilizzo di risorse e maggiore trasparenza e concorrenzialità nelle procedure di gara”, ha inteso sottolineare Marsilio.

L’ex commissario ha illustrato i risultati di maggiore rilievo raggiunti ed ha rappresentato l’indizione di gare per 950 milioni di euro, l’aggiudicazione per oltre un miliardo di euro e un risparmio complessivo ottenuto di circa 170 milioni di euro. “Si tratta di dati particolarmente rilevanti, soprattutto tenendo conto della situazione in cui versava l’Agenzia prima del commissariamento”.

Dalla fine dell’anno 2019 sono state indette, in maniera crescente, complessive 38 gare e ne sono state aggiudicate 37. Rilevata anche l’importanza della realizzazione di strutture quali l’ospedale Covid a Pescara, comprensivo di attrezzature medicali importanti e all’avanguardia, il tutto realizzato con un risparmio superiore a tre milioni di euro. “Tutti i lavori – ha spiegato Daniela Valenza – ricadenti nella cosiddetta rete Covid per la ristrutturazione e il potenziamento degli attuali presidi ospedalieri regionali, sono stati completati. Tutte le Asl hanno sostanzialmente realizzato il 100 per cento dei lavori, ad eccezione della Asl di Chieti per cui residua un unico lavoro ancora da ultimare. Già per questi lavori la Regione Abruzzo era stata indicata, lo scorso anno, come prima regione per la realizzazione di posti letto per terapie semintensive e pronto soccorso e seconda per la realizzazione di posti letto per terapia intensiva”.

L’assessore Liris e il direttore Cavallo, infine, hanno rappresentato le nuove prospettive di sviluppo dell’Agenzia indicando che la stessa sarà punto di riferimento anche per altre Regioni, sempre nell’ottica di una crescente aggregazione della spesa.