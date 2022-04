Provincia dell’Aquila: interventi per 3 milioni sulla viabilità dell’area interna “Gran Sasso-Subequana”

“L’Amministrazione provinciale dell’Aquila ha approvato il piano di interventi 2021-2026 per il riparto dei fondi relativi alla manutenzione straordinaria delle strade dell’area interna “Gran Sasso-Subequana”, ricompresa nella Strategia Nazionale delle Aree Interne (Snai), con risorse previste dal Fondo complementare al PNRR”.

Lo dichiarano il vice presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, ed il consigliere provinciale delegato alla viabilità dell’area aquilana, Gabriella Sette.

Di seguito il piano di riparto risorse sulle strade interessate:

S.P. 11 ed S.P. 9 (Gagliano Aterno e Goriano Sicoli), euro 198 mila;

Strada intercomunale di collegamento tra Fontecchio e Tione degli Abruzzi, euro 495 mila;

S.P. 42 di Collepietro, euro 297 mila;

S.P. 8, S.P. 7, S.R. 17 Bis, S.P. 97 (Castel del Monte, Calascio, Santo Stefano di Sessanio, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi) euro 495 mila;

S.R. 602 ed S.P. 98 (Ofena) euro 330 mila;

S.P. 40 di Bominaco, euro 330 mila;

S.R. 261 Subequana (Fontecchio, Tione degli Abruzzi, Acciano, Molina Aterno) euro 825 mila.

“Abbiamo condiviso questi interventi con tutti i sindaci interessati, che ringraziamo – sottolineano Vincenzo Calvisi e Gabriella Sette – svolgendo apposite riunioni con il settore viabilità della provincia, in modo da pianificare gli interventi in base alle reali esigenze dei territori, con l’impegno che ulteriori interventi, per strade non ricomprese in questo riparto, saranno inseriti nella prossima programmazione dell’ente 2022-2024, con i fondi di bilancio provinciale disponibili”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere provinciale Fabio Camilli, per il quale “tutti insieme si è riusciti a programmare interventi per circa 3 milioni di euro su un’area tra le più belle ma anche più marginali della nostra provincia, e per questo ringrazio i sindaci intervenuti ed i colleghi consiglieri Calvisi e Sette per il risultato condiviso raggiunto”.