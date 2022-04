Politiche sociali: bonus economico di sostegno al reddito una tantum, in pagamento i primi contributi

"A partire da oggi sono in pagamento i contributi relativi al bonus economico in favore dei nuclei familiari, anche ultra65enni, con reddito annuo Isee inferiore a 7mila euro, per tutte le istanze istruite positivamente e senza la necessità di richiedere integrazioni".

Lo rende noto l'assessore alle Politiche sociali, Francesco Cristiano Bignotti, che in una nota specifica: "Complessivamente per questa azione sono stati stanziati 350mila euro da fondi comunali che consentono di coprire l'intera richiesta di circa 450 istanze".

Con questa prima tranche di liquidazioni si prevede l'erogazione di circa 90mila euro per un totale di 148 nuclei familiari interessati. "Per le restanti pratiche -continua l'assessore- gli intestatari hanno già ricevuto le richieste di integrazioni da presentare per ricevere il contributo e la settimana prossima si procederà, se non ci saranno ulteriori criticità, alla liquidazione di ulteriori 70 contributi".

Tra le richieste ricevute per il bonus di sostegno al reddito una tantum e quelle per i bonus legati alla pandemia da coronavirus, nei mesi di dicembre e gennaio sono pervenute oltre mille istanze, "che sono state quasi tutte lavorate in sinergia tra gli uffici delle politiche sociali e quelli del Sed spa, che ringrazio entrambi per la loro professionalità e disponibilità nella pronta risoluzione delle criticità che quotidianamente si presentano” conclude l’assessore Bignotti".