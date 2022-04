Verso le elezioni, quella foto del centrodestra con 16 uomini e nessuna donna. Il centrosinistra: "Si qualificano da soli"

Sta facendo parecchio discutere la fotografia inviata alla stampa dalla coalizione di centrodestra a margine della conferenza stampa di presentazione della ricandidatura a sindaco di Pierluigi Biondi: alla Fontana delle 99 cannelle, 16 uomini e nessuna donna. D'altra parte, soltanto uomini erano intervenuti nel corso dell'incontro con i giornalisti.

Se il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci ha parlato di "Lega araba", le Democratiche della provincia dell'Aquila hanno inteso sottolineare come "la destra più becera e retrograda che mai si sia vista in città, nel presentare la coalizione per le prossime amministrative ha 'dimenticato' il genere femminile! Tutti schierati nella foto di rito senza una presenza femminile", l'affondo della portavoce Eva Fascetti. "E le donne della destra che dicono? Dove sono? È ora di liberarci di questi individui per costruire una società più giusta democratica e rappresentativa di tutte e tutti".

"Vorremmo sommessamente far notare che la parità di genere è una questione seria, non certo, come la definiscono da destra, rispondendo a chi fa notare loro la totale assenza di donne nella nutrita pattuglia di leader del centrodestra aquilano, ironia da bar" hanno aggiunto Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese, e Lorenza Panei, portavoce delle Democratiche abruzzesi. Per Fina e Panei, "la rappresentanza delle donne, nelle istituzioni e nelle competizioni elettorali, è il primo fondamentale passo per dare considerazione alle loro esigenze, ai loro diritti, dimostrare di volerne lo sguardo e le competenze. Chi non lo fa, si qualifica da sé. Parla del resto la foto di gruppo del centrodestra aquilano più di ogni altra cosa: sembra quella di un addio al celibato".

Nel 1927 - hanno aggiunto Federica Di Matteo e Pierluigi Iannarelli, candidati consiglieri nella lista L'Aquila Coraggiosa - "una fotografia scattata durante il congresso di Solvay a Bruxelles ritraeva 28 scienziati uomini e una sola donna: Marie Sklodowska Curie. Novantacinque anni dopo, Pierluigi Biondi ha presentato la coalizione di centrodestra che sosterrà la sua ricandidatura alle elezioni politiche del 12 giugno: nella foto di rito, sono ritratti 16 uomini e nessuna donna. Questo, nell'immaginario della destra, a rappresentare il capoluogo della nostra Regione. La politica o è segnata dalla cultura della presenza delle donne oppure è più povera".