Casette post sisma, De Santis: "Bene la Regione, ora il problema va risolto con il Prg"

"La L.R. n.29/20, dopo la decisione favorevole della Corte Costituzionale, consentirà ai Comuni del cratere sismico di stabilizzare le casette, compatibili con le norme amministrative, realizzate per l'emergenza dopo il terremoto del 2009. L'intento è quello di regolarizzare centinaia di casette realizzate ai sensi della delibera n.58 ed ubicate in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico ed ambientale. Non deve trattarsi di una sanatoria generalizzata, ma di una presa d'atto di realizzazioni di abitazioni di famiglie, che avevamo visto distrutta o non più inutilizzabile la propria casa".

A dirlo è il capogruppo di Cambiare insieme, Lelio De Santis. Che sottolinea come, in questi 13 anni, le amministrazioni comunali non abbiano assunto "alcuna determinazione al riguardo, quasi a voler tollerare o legittimare le circa 5.000 casette, di cui oltre la metà senza titolo edilizio. Una volta prevista la possibilità normativa di regolarizzazione, ora tocca al Consiglio comunale stabilire modalità e requisiti dentro una cornice pianificatoria rivista ed attualizzata".

A tal fine, il Nuovo Piano regolatore generale, la cui bozza giace dal 2017 nei cassetti, "diventa lo strumento necessario a dare una risposta realistica, rispettosa delle tante famiglie ed anche di un assetto urbanistico organico, ma rispettoso dell'ambiente.