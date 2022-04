Rifiuti, Palumbo: "I cittadini delle frazioni non sono cittadini di serie B"

"Mentre nel comune di Pizzoli, appena una settimana fa, l’ASM annunciava l'istallazione di due ecoisole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti dotate di pannelli solari e utilizzabili dai cittadini attraverso l'uso della tessera sanitaria, all’Aquila qualche giorno dopo, precisamente nella frazione di Lilletta di Bagno, la stessa azienda sostituiva i classici cassonetti in acciaio con i bidoncini di plastica. 15 piccoli contenitori, per l'esattezza, del tutto insufficienti alle esigenze di un quartiere dove risiedono ben 84 famiglie, 60 della cooperativa "Ferragosto 80" e altre 24 del condominio "Bagno Piccolo Via Aia Chiavella", posizionati, senza consultare nessuno, in tre aree destinate precedentemente a parcheggi".

A denunciarlo è il capogruppo del Pd Stefano Palumbo che chiede all'ASM "di porre rimedio al più presto con il potenziamento e un più idoneo posizionamento dei bidoni".

Il problema, evidentemente di carattere generale, stimola tuttavia più di una domanda: "Fino a quando i cittadini delle frazioni del comune dell’Aquila continueranno ad essere trattati come cittadini di serie B, prima nei confronti degli abitanti della città, adesso anche rispetto a quelli dei comuni limitrofi? Neanche attraverso le opportunità offerte dal PNRR si riuscirà a dotare tutto il territorio di un sistema di conferimento e raccolta dei rifiuti moderno ed efficace? L'amministrazione pensa forse di risolvere un problema strutturale con un concorso, guarda caso a ridosso delle elezioni, per l’assunzione di 10 nuovi operatori ecologici? Domande retoriche rispetto alle quali non mi aspetto risposte", la stoccata di Palumbo.