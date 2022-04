L'Aquila, appello delle donne: "E' tempo di eleggere una prima cittadina"

"L’Aquila ha diritto ad essere governata per davvero per garantire un futuro prospero alle persone che nella nostra città territorio vivono e che qui intendono restare; L’Aquila tutta va amata, rispettata. Il futuro sindaco deve avere caratteristiche chiare: autorevolezza, rappresentatività, esperienza, idee, progetti e capacità amministrativa. Noi firmatarie di questo appello identifichiamo queste caratteristiche, nella migliore forma, in una donna dalle indubbie e comprovate qualità: Stefania Pezzopane".

Si legge in un appello firmato da un gruppo di donne che sottolineano come Pezzopane possa portare "quel vento diverso che renda a L’Aquila la dignità, il rispetto, la forza che sono mancati negli ultimi anni. Le donne capaci rappresentano quel plusvalore essenziale di cui la società tutta non deve privarsi e le prossime elezioni amministrative rappresenteranno, anche in questo senso, un importante banco di prova per una non più rinviabile svolta sociale e culturale".

Eleggere Stefania Pezzopane, dunque, è il vero rinnovamento. "Ci siamo sentite di prendere la parola per chiamare altre e sicuramente altri ad aderire a questo appello. Il tempo delle nebbie è finito. Stefania Pezzopane è coraggio, competenza e determinazione. Noi stiamo con Stefania Pezzopane".

L'appello è stato firmato da Giulia Aleandri, Maria Rosaria Autore, Federica Benedetti, Roberta Benedetti, Anna Caruso, Carla Casamobile, Cinzia Corridore, Maria Antonietta D’Alessandro, Alessia de Iure, Sandra De Santis, Maria Pia Di Giorgio, Iside Di Martino, Valentina Frattura, Anna Maria Giancarli, Simona Giannangeli, Alba Graziani, Franca Iannarelli, Sara Iannella, Simona Iovane, Sabrina Marchetti, Marisa Milone, Natalia Nurzia, Serenella Ottaviano, Gilda Panella, Monica Perilli, Sabrina Prioli, Claudia Prospero, Valentina Raparelli, Rosella Roscetti, Raffaella Russo, Antonella Santilli, Michela Santoro, Mariangela Speranza, Maura Viscogliosi.