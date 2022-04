Afm, mancato adeguamento contratto maestre in V Commissione

Su sollecitazione del capogruppo di Italia viva, Paolo Romano, si riunirà nei prossimi giorni la Commissione di Vigilanza e controllo del Comune dell'Aquila per riscutere dell'adeguamento contrattuale delle maestre in forza alla municipalizzata Afm e delle prospettive dei servizi di pre e inter scuola nonché del dopo scuola.

Qualche mese fa, in una seduta del Consiglio Comunale, era stato approvato un ordine del giorno che assegnava impegni precisi al sindaco e all’assessore al ramo Francesco Bignotti, e cioè: attuare l’adeguamento contrattuale delle insegnanti del servizio di pre e inter scuola comunale, come da volontà specifica dell'assise, a 24 ore settimanali e a 12 mensilità lavorative; dare un cronoprogramma certo sull'adempimento dell'indirizzo politico e, prima della pausa natalizia, fissare una riunione della in terza commissione per relazionare su quanto effettuato.

"Purtroppo - l'affondo di Romano - ad oggi non risulta né l’adeguamento, né un cronoprogramma né tanto meno la convocazione della terza commissione per monitorare le azioni messe in campo. Per di più, è stata approvata in giunta proprio dall’assessore Bignotti una delibera d’indirizzo che, di fatto, demanda al Settore partecipate, e quindi all’assessore Fausta Bergamotto, la valutazione dei presupposti necessari e le azioni consequenziali per arrivare all’obiettivo sperato e all’adeguamento dei servizi del pre, inter scuola e dopo scuola, quando queste deleghe appartengono all’assessorato del diritto allo studio e non a quello del controllo analogo".

Sembra emergere la volontà da parte dell’assessore Bignotti "di voler scaricare la responsabilità delle scelte su altri piuttosto che quella di dare corpo alle soluzioni", le parole di Romano.

La deliberazione descrive l’esigenza di 'rispondere alle necessità manifestate dagli utenti che usufruiscono e usufruiranno del servizio di pre e inter scuola, garantendo a tal fine un servizio quanto più efficiente e rispondente ai bisogni dei genitori e degli alunni e un accesso quanto più equo al servizio, anche attraverso il potenziamento dello stesso ampliandolo con la realizzazione di un doposcuola da svolgersi nei plessi in cui se ne manifesti la necessità'. "Potrebbe essere l’occasione per una ricognizione e per una cantierizzazione di una seria pagina di programmazione e di regolamentazione dei servizi citati che non può non passare anche per una nuova valutazione del fabbisogno del personale", aggiunge Romano.

In questi ultimi anni, vi è stato un massiccio uso di contratti a tempo determinato (molti dei quali non rinnovati a causa del decreto dignità del 2019) e interinali per sopperire alle necessità di personale: "La pianificazione di nuovi concorsi per dare più certezze e per preservare il know how acquisito potrebbe essere la giusta prospettiva da perseguire nel breve e nel medio periodo".

Romano torna, infine, sulla decisione di avviare un’indagine di mercato su due nidi del nostro territorio: Ape Tau e Il Viale. "La scelta mi sembra non cogliere a priori l’opportunità di una gestione in house dell’AFM. Prima di un’indagine di mercato sarebbe stato più corretto valutare i costi di una eventuale gestione interna delle due strutture".

Di qui, la richiesta al presidente Giustino Masciocco di convocare una seduta della Commissione con l'audizione dell’assessore Bignotti, dell’assessore Bergamotto, del segretario generale Lucio Luzzetti, dell’amministratore AFM Alessandra Santangelo e del direttore AFM Roberto Fontana.