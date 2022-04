Sicurezza stradale, De Santis: "Problema irrisolto e non in agenda"

Il grave incidente automobilistico verificatosi nei giorni scorsi su viale Corrado IV, all'altezza del McDonald's, che ha visto un'auto investire una donna e suo figlio di 7 anni, ripropone con urgenza il problema della sicurezza stradale e, in particolare, nell'attraversamento di viale Corrado IV.

A dirlo è il consigliere comunale Lelio De Santis che sottolinea come siano "innumerevoli gli incidenti che si verificano su questa strada di grande transito nella zona ovest della città: mai negli anni si è avuto il coraggio di porre rimedio, prevedendo un attraversamento sicuro con un sottovia o meglio con un ponte agile e non impattante, capace di assicurare l'attraversamento dei pedoni da e verso il mercato di piazza d'Armi".

Un ponte artistico realizzato sul viale "potrebbe essere anche gradevole come arredo urbano e come porta di accesso e di benvenuto alla città", aggiunge De Santis.

Certamente, "il tema degli incidenti gravi e ripetuti sulle principali strade cittadine e delle frazioni è stato da sempre sottovalutato e non trova nemmeno ora spazio adeguato in questa campagna elettorale, che annuncia progetti faraonici ed idee da sogno ma trascura la vita quotidiana e le esigenze di una città sicura e vivibile. Mi auguro che le diverse proposte elettorali tengano in debito conto dei problemi reali della gente e delle risposte concrete da dare ai bisogni dei cittadini".